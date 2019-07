BBQ di The Rooftop Favehotel Losari Makassar Hanya Rp 100 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Favehotel Losari Makassar kembali menawarkan promo menarik edisi Juli 2019.



Bertajuk BBQ by The Rooftop, promo ini dapat dinikmati secara All You Can Eat dengan harga Rp 100 ribu per pax.



Paket ini bisa dinikmati di Rooftop lantai 12, setiap malam Minggu pukul 18.00 wita hingga 22.00 wita.



Demikian disampaikan Sales Executive, Andi Fiqha Nur Ramadhan saat dikonfirmasi Tribun Timur, Selasa (2/7/2019).

Menurut Fiqha, promo ini spesial dihadirkan untuk pengunjung setia Favehotel Losari Makassar.



"Promo spesial dihadirkan untuk pengunjung setia Favehotel Losari Makassar yang sangat antusias dengan hadirnya promo kuliner di Rooftop lantai 12 ini," katanya, Selasa (2/7/2019).



Lebih lanjut, Fiqha mengungkapkan, paket ini juga dilengkapi sajian makanan pembuka, tempura sayuran, makanan inti, daging ayam, daging ikan, cumi, daging burger, sate hingga menu penutup.



"Menu-menu tersebut tentu mengguggah selera pengunjung, pokoknya cocok buat kalian

para pecinta kuliner kota Daeng," ujarnya.



Selain menyajikan variasi makanan yang menggugah selera, Favehotel Losari juga mengatur tempat sedemikian rupa.

"Intinya di sini bukan menunya saja yang menggugah selera, pengunjung dapat menikmati suasana malam kota Makassar dan Pantai Losari," tuturnya.



Favehotel Losari Makassar terletak di Jl Daeng Tompo No 28.



Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi 085399281188. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit