TRIBUNWIKI: Berikut Jadwal Comeback dan Debut Kpop Idol di Juli 2019, Intip Idolamu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa penyanyi Korea Selatan, boyband hingga girlband dikabarkan akan comeback dan debut di Juli 2019.

Dilansir dari Kompas.com dunia K-pop memiliki banyak hal untuk digelontorkan pada bulan Juli ini. Ada yang melakukan comeback, ada pula yang akan debut.

Nama-nama seperti Jay park, Baekhyun dan D.O " EXO", Day6, dan banyak lagi bakal meramaikan industri musik Korea lewat karya-karya mereka.

Berikut jadwal comeback dan debut para idola K-pop pada bulan ini:

1. 1 Juli

1 Juli GFRIEND hari ini melakukan comeback dengan mini album mereka berjudul Fever Season yang menampilkan singel utama, "Fever", pada 1 Juli.

D.O "EXO" merilis lagu solo "That's Okay" melalui SM STATION juga pada hari ini di mana merupakan hari pertamanya menjalankan wajib militer atau wamil.

Sementara solois Parc Jae Jung membagikan mini album keduanya hari ini.

Dilansir dari wikipedia.org GFRIEND adalah sebuah grup vokal perempuan Korea Selatan beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Source Music pada 2015.

Mereka membuat debut mereka dengan EP Season of Glass pada 15 Januari 2015.