RISE OF THE PLANET OF THE APES Clips + Trailer (2011) James Franco Andy Serkis

Tangkap layar YouTube Trailer Rise of the Planet of the Apes

Tayang Malam Ini, Berikut Sinopsis Rise of the Planet of the Apes di GTV Mulai Pukul 21.30

TRIBUN-TIMUR.COM,- Halo Tribuners!

Selamat bermalam Selasa.

Kalau kamu tidak tahu mau ngapain dan ingin menghabiskan waktu dengan menonton film box office, berikut kami sajikan sinopsis salah satu film.

Film Rise of the Planet of Apes malam ini, Senin (1/7/2019).

Film Rise of the Planet of the Apes pertama kali dirilis pada 5 Agustus 2011 silam.

Rise of the Planet of the Apes disutradarai oleh Rupert Wyatt.

Sementara Rick Jaffa, Amanda Silver didapuk menjadi penulis skenario dalam film berdurasi 105 menit ini.

Penggarapan film ini memakan biaya sebanyak 93 juta dolar AS dan berhasil meraup keuntungan sebanyak 481.8 juta dolar AS.

Melansir dari IMDb, film ini memenangkan 21 penghargaan dari 42 nominasi, satu di antaranya nominasi Oscar.