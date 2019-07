74 Kerbau Bakal 'Bertarung' di Arena Persakon Tondon Toraja Utara, Ini Jadwalnya

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE--Sebanyak 74 Kerbau akan bertarung pada Ada' Ma' Pasilaga Tedong (Adat Adu Kerbau) di arena Persakon, Tondon, Toraja Utara.

Ada' Ma' Pasilaga Tedong akan digelar selama dua hari dumulai pada Senin (1/7/2019) pukul 11:00 wita.

Berikut jadwal Tedong yang akan bertarung di arena Persakon Tondon.

Baca: Bawa Kabur Remaja Toraja, Pemuda Malangke Barat Diciduk

Baca: Polres Toraja Gelar Anjangsana di Panti Asuhan Kristen Tangmentoe

Baca: Hingga Juni, BNNK Tana Toraja Ungkap 8 Kasus Peredaran Narkotika, 2 Pelaku Oknum Polisi

Senin 1 Juli, 36 Petarung : Bonga vs Bonga, Bochi SMTL vs Bung Sudirman 241 Persakon TM, Panter Persakon vs Pemula 01 Anak Pantai, Pemula 02 Anak Pantai vs Docar Persakon.

Kemudian, Boluwan Aces vs Leje' Persakon, Lisse'-Lisse' 513 vs Nakal Persakon, Dongkar vs Cak Dodong Bangkelekila', Batas Tondon 41 Aces vs Martha Persakon.

Kampa Bunga Allo vs Tornado 02 Persakon, Kampa Rante STML vs Simpang 4 GMT dan Boy Mamuju vs Kasih Nyala Blitznya Tim.

Kemudian pada Bagian bebas aturan di hari yang sama, akan mempertemukan 14 kerbau petarung.

Bebas aturan : Kampa Sura' vs Sergio Ramos, Simpati vs Sambakopawi, Talimpuru Tondon, Zero Nine vs Belo Randuk Katapi, Center 04 vs Jin Pelor Tandung La'bo Rantepaku.

Dilanjutkan, Lotong Boko' Tjt vs Sincan Amuba, Bintang Timbang vs Suramadu Sangalla' dan Barnabas vs Bambo.

Selasa 2 Juli, 38 Petarung : Pudu' Patambolang vs Setang Longga' JR, Da' Mh Goyang Na vs Sarrang Allo, Kabeba vs Binggo JR Amuba, Lada Barra' Toya vs Jagina To'Batu TJT.