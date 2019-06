Simak Sinopsis dan Jadwal Film Layar Lebar 6 di Cinemaxx Pipo Mal

Menonton film terbaru di bioskop menjadi satu di antara beberapa kegiatan alternatif yang bisa dilakukan bersama keluarga atau teman.



Simak Sinopsis, dan jadwal film layar lebar yang sedang tayang di Cinemaxx Pipo:



1. Yesterday



Sutradara: Danny Boyle

Diproduksi: Tim Bevan, Eric Fellner, Bernie Bellew, Matthew James Wilkinson, Richard Curtis

Danny Boyle

Skenario: Richard CurtisPemain: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnonSinopsis:Apa jadinya jika semua orang di dunia tidak mengenal The Beatles? Jack Malik (Himesh Patel) adalah seorang musisi yang sedang berjuang mewujudkan mimpinya. Suatu hari ia memainkan lagu Yesterday karya The Beatles.Namun teman-teman yang mendengarkan Jack tidak mengetahui lagu tersebut. Jack dikisahkan sebagai satu-satunya orang di dunia yang mengingat karya-karya The Beatles.Jadwal tayang:05:15 PM (2D)10:00 PM (2D)10:40 PM (2D)

2. Koki-Koki Cilik 2Jenis Film: Family, AdventureProduser: Lukman Sardi, Ferry Ardiyan, Chairul RizalSutradara: Viva WestiPenulis: Vera VaridiaProduksi: MNC PicturesPemain: Christian Sugiono, Ringgo Agus Rahman, Kimberly Ryder, Farras Fatik, Alifa Lubis, M. Adhiyat, Marcello Mahesa, Ali Fikry, Romaria Simbolon, Clarice CutieSinopsis:Libur telah tiba artinya Cooking Camp akan kembali dibuka. Bima, Alfa, Kevin, Niki, Mely dan Key datang ke camp dengan niat reuni malah dikejutkan bahwa camp sudah tutup.Ini semua berawal dari omongan Evan, mantan Chef terkenal, yang meragukan kredibilitas Grant sebagai pengajar di camp.Sementara keluarga besar Pak Malik ingin menjual lahan camp. Grant yang terpuruk kemudian dihibur anak-anak agar mau membuka Cooking Camp lagi. Mereka mempunyai ide untuk menjual makanan di food truck agar bisa mengumpulkan modal camp.Usaha mereka dibantu oleh Tante Adel dan Adit, keponakan Adel yang lucu sekaligus pemurung sejak kematian Mamanya. Konflik bermunculan ketika menjual makanan tidak segampang yang mereka kira.Ditambah sandwich buatan Adit dituduh hasil jiplakan restoran yang dikelola oleh Evan yang ternyata adalah alumni Cooking Camp angkatan pertama.Kini anak-anak harus bersatu dan bekerja keras untuk mempertahankan Cooking Camp.Jadwal tayang:03:20 PM (2D)06:45 PM (2D)3. Annabelle Comes HomeJenis Film: Horror, Mystery, ThrillerProduser: Peter Safran, James WanSutradara: Gary DaubermanPenulis: Gary DaubermanProduksi: Warner Bros. PicturesPemain: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie SarifeSinopsisPasangan suami istri Ed Warren (Patrick Wilson) dan Lorraine Warren (Vera Farmiga) sepakat untuk meletakkan boneka Annabelle di ruang khusus mereka.Dibalik lemari kaca suci dan mendapat berkat dari seorang pendeta.Namun malapetaka datang saat Annabelle membangunkan roh-roh jahat yang ada di ruangan itu. Putri pasangan ini, Judy Warren (Mckenna Grace) dan temannya menjadi target teror baru Annabelle dan iblis jahat lainnya.Jadwal tayang:03:30 PM (2D)05:00 PM (2D)07:10 PM (2D)08:00 PM (2D)09:20 PM (2D)10:10 PM (2D)11:30 PM (2D)4. Toy Story 4Jenis Film: Animation, Adventure, ComedyProduser: Jonas Rivera, Mark NielsenSutradara: Josh CooleyPenulis: John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter, Lee Unkrich, Rashida Jones, Will MccormackProduksi: Walt Disney PicturesPemain: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles, Estelle Harris, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Jeff Pidgeon, Blake ClarkWoody, Buzz Lightyear, dan anggota geng lainnya memulai perjalanan dengan Bonnie dan mainan baru bernama Forky.Perjalanan yang penuh petualangan berubah menjadi reuni yang tak terduga ketika Woody bertemu dengan Bo Peep.Sebuah perjalanan bersama teman-teman lama dan baru mengungkapkan dunia sangatlah besar untuk sebuah mainan.Jadwal tayang:04:40 PM (2D)08:40 PM (2D)5. ParasiteSutradara: Bong Joon-hoProduser: Bong Joon-ho, Kwak Sin-ae, Jang Young-hwanPenulis: Bong Joon-ho, Han Jin-wonPemain: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-damSinopsis:Keluarga Ki-taek beranggotakan empat orang pengangguran dengan masa depan suram menanti mereka.Suatu hari Ki-woo anak laki-laki tertua direkomendasikan oleh sahabatnya yang merupakan seorang mahasiswa dari universitas bergengsi agar Ki-woo menjadi guru les yang dibayar mahal dan membuka secercah harapan penghasilan tetap.Dengan penuh restu serta harapan besar dari keluarga, Ki-woo menuju ke rumah keluarga Park untuk wawancara.Setibanya di rumah Mr. Park pemilik perusahaan IT global, Ki-woo bertemu dengan Yeon-kyo, wanita muda yang cantik di rumah itu. Setelah pertemuan itu, serangkaian kejadian dimulai.6. Men in Black: InternationalJenis Film: Action, Comedy, Sci-fiProduser: Laurie Macdonald, Walter F. ParkesSutradara: F. Gary GrayPenulis: Art Marcum, Matt HollowayProduksi: Columbia PicturesPemain: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Liam Neeson, Emma ThompsonSinopsis:Men in Black selalu melindungi Bumi dari ancaman alam semesta. Dalam petualangan baru ini, Agen H (Chris Hemsworth) dan rekannya agen M (Tessa Thompson) menangani kasus terbesarnya saat spesies maut bernama Hive mengancam organisasi Men in Black.Jadwal tayang:05:40 PM (2D)