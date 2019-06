Kritikus Film Sebut Film Annabelle Comes Home Tidak Seburuk Dibayangkan, Ulasan Lengkapnya

Annabelle Comes Home

Tangkap layar YouTube Annabelle Comes Home

Kritikus Film Sebut Film Annabelle Comes Home Tidak Seburuk yang Dibayangkan, Ulasan Lengkapnya

TRIBUN-TIMUR.COM,- Apa kau sudah menyaksikan film horor Annabelle Comes Home?

Secara resmi film garapan Gary Dauberman, bisa ditonton di bioskop kesayangan kamu, mulai Rabu 26 Juni 2019 lalu.

James Wan mempercayakan Gary Dauberman yang sebelumnya hanya menjadi penulis naskah film The Nun, Annabelle, dan It ini ditunjuk sebagai sutradara untuk menggarap film terbaru dari The Conjuring Universe ini.

Film ini berkisah saat Ed (Patrick Wilson) dan Lorraine Warren (Vera Farmiga) membawa pulang boneka Annabelle.

Setelah mengalami kejadian mengerikan, mereka lantas menyimpan boneka Annabelle di ruangan khusus barang mistis, diletakkan di dalam lemari kaca yang telah didoakan oleh pendeta.

Suatu hari, Ed dan Lorraine pergi untuk urusan pekerjaan. Mereka pun menitipkan putrinya, Judy (Mckenna Grace), pada pengasuhnya, Mary Ellen (Madison Iseman).

Sahabat Mary Ellen, Daniela (Katie Sarife) yang selalu penasaran dengan hal mistis, memaksa ikut menemani Judy.

Tanpa sepengetahuan Judy dan Mary Ellen, Daniela nekat masuk ke ruangan khusus itu dan membuka lemari tempat boneka Annabelle disimpan.

Akibatnya sungguh fatal. Makhluk halus pun meneror Judy, Mary Ellen, Daniela, bahkan Bob (Michael Cimino), cowok tetangga yang ditaksir Mary Ellen.