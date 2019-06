TRIBUN-TIMUR.COM - Viral try out online pendaftaran CPNS 2019, BKN sampaikan peringatan untuk calon pendaftar.

Hati-hati terhadap info pelaksanaan try out online pendaftaran CPNS 2019

Beredar ajakan mengikuti simulasi atau try out secara online untuk pendaftaran CPNS 2019.

Viralnya ajakan tersebut membuat Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) buka suara dan memberikan peringatan.

Hal ini bermula dari sebuah akun media sosial berembel-embel CPNS yang akan menggelar try out online pendaftaran CPNS 2019.

Dalam sebuah posting-an yang diunggah, Senin (24/6/2019), admin akun itu menyebut, try out online pendaftaran CPNS 2019 akan digelar serentak seluruh Indonesia.

Try out online pendaftaran CPNS 2019 rencananya digelar pada Sabtu (29/6/2019) pukul 19.00 WIB dan dilakukan serentak melalui masing-masing ponsel milik peserta.

Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para peserta sebelum mengikuti try out online pendaftaran CPNS 2019.

Di antaranya mengikuti atau follow akun tersebut, menandai/men-tag teman di kolom komentar, mengunggah posting-an akun itu di akun Instagram, hingga mengunggah tiga syarat di sebuah website.

Selain itu, peserta yang mendaftar akan mendapatkan kode try out setelah mengisi beberapa data via Google Form.

