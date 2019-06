TRIBUNWIKI: Lelang 216 Gitar Miliknya Hingga Raup Rp 297 Miliar, Ini Profil David Gilmour

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - David Gilmour baru-baru ini melelang 216 gitar miliknya.

Dilansir dari Kompas.com vokalis dan gitaris band legendaris Pink Floyd tersebut melelang 126 gitar koleksinya untuk menggalang dana.

Lelang yang dilakukan di New York, Kamis (20/6/2019), itu menghasilkan 21 juta dollar atau sekitar Rp 297 miliar.

Dana yang dihasilkan dari lelang tersebut akan disumbangkan untuk kampanye memerangi perubahan iklim.

Melalui Twitter, Gilmour menjelaskan alasannya melelang gitar-gitar koleksinya.

“Pilihan itu tidak rumit dan saya berharap hasil penjualan gitar-gitar ini bisa membantu ClientEarth menjalankan misinya untuk melakukan perubahan,” kata guitars itu.

Seperti dilansir CNN, proses lelang berlangsung selama sekitar 8 jam dan diikuti orang dari 66 negara di seluruh dunia.

Menurut rumah lelang Christie’s, gitar yang laku dengan harga tertinggi adalah “ The Black Strat”, gitar Fender Stratocaster buatan 1969.

Gitar itu terjual dengan harga 3.975.000 dollar AS (Rp 56,2 miliar) dan menjadikannya gitar termahal dalam sebuah lelang.

Gilmour menggunakan gitar itu ketika Pink Floyd merekam album The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, dan The Wall.