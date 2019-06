Sinjai Going Global Bersama Kampus STISIP Muhammadiyah Gelar Talk Show Kuliah di Luar Negeri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI-Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Sinjai Muhlis Isma membuka acara Talk Show Kuliah di Luar Negeri dan Informasi Beasiswa yang berlangsung di Gedung Pertemuan, Ahad (23/06).

Acara Talk Show ini diselenggarakan oleh Sinjai Going Global, bekerja sama dengan Kampus STISIP Muhammadiyah Sinjai dan Lembaga Kursus EED.

Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Sinjai, Mukhlis Isma menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sangat mengapresiasi event ini.

"Acara ini memberikan efek positif kepada para peserta untuk mendapatkan informasi mengenai Study di Luar Negeri dan Informasi Beasiswa. Selain itu, ia memotivasi peserta yang merupakan Pelajar dan Mahasiswa untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan di Luar Negeri".

“Meskipun kita tidak hidup di kota besar, tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk mengenyam Study di Luar Negeri. Untuk itu kami menghimbau agar jangan segan-segan mencari informasi mengenai Study Luar Negeri. Selain itu, bekal berupa kemampuan berbahasa asing terutama Bahasa Inggris harus diasah sebagai modal utama. Bagaimanapun, akan sangat membanggakan jika ada Putra/Putri Sinjai yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan Study di Luar Negeri.” Jelasnya.

Asisten Tata Pemerintahan juga membagikan sedikit pengalamannya kepada peserta tentang bagaimana melanjutkan Pendidikan di Luar Negeri. Diketahui Beliau pernah mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di USA beberapa tahun silam sebagai Tugas Belajar dari Pemerintah.

Acara Talk Show ini menghadirkan 3 Guest Speaker yang memiliki pengalaman dalam hal Study Abroad, yaitu; CEO & Founder NIEC Indonesia ( Alumni ICHM Adelaide, Australia )Arnantyo Aryisworo, Corporate Sales & Marketing NIEC, Nazar Malik ( Duta Muda ASEAN Indonesia - Jepang YSEALI Profellowa, Chicago USA ), dan Head of International Department of FRI-Europe, Oleksandr Shvets ( Master of European Study In Jagelonian University Poland ).

Dalam acara Talk Show, dihadirkan sesi tanya jawab antara Peserta dan Narasumber. Dalam kesempatan ini, 3 Narasumber yang dihadirkan mempresentasikan mengenai Study Abroad dan Scholarship. Selain itu, mereka memberikan tips dan saran bagaimana langkah-langkah dan persiapan dalam melanjutkan Study ke Luar Negeri dan cara agar memperoleh Beasiswa.

Lebih lanjut, Asisten Tata Pemerintahan mengagakan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan Koordinasi mengenai pemberian beasiswa bagi Putra/Putri Daerah Sinjai yang melanjutkan Pendidikan di Luar Negeri. (*)

