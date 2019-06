Yuk Ikutan Lomba Make Up di Akkarena, Berhadiah Uang Tunai

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih dalam rangkaian event Akkarena Carnival Party 2019, manajemen Pantai Akkarena dibawah naungan PT GMTD Tbk menggelar Seminar dan Lomba Make Up, Sabtu-Minggu (29-30/6/2019).

Public Relation Staff PT GMTD Tbk, Arslianty Aik, Jumat (21/6/2019) menuturkan event ini akan menghadirkan legenda make up, Usman Abdullah dengan segudang pengalaman yang dimulai sejak tahun 1995 hingga saat ini masih eksis.

“Juga menghadirkan talent baru dan sudah sangat eksis di Kota Makassar, merupakan pendatang dari Kota Surabaya, Ignasius Ismu,” kata Liya, sapaan koordinator event ini.

Baca: Weekend, Ada Pameran Lukisan di Dermaga Cinta Akkarena

Baca: 400 Pleyer PUBG Baradu di Carnival Party 2019 Pantai Akkarena Makassar

Baca: Sebulan, Carnival Party Hadir di Pantai Akkarena

Hari pertama digelar seminar yang akan dimulai pukul 10.00 Wita. Sedangkan untuk make up competition digelar 30 Juni pada pukul 13.00 Wita dengan tema “Pengantin Bugis Makassar Modern”.

Project Manager Seminar & Competition, Muhammad Ansar menambahkan pendaftaran lomba make up hingga 25 Juni dengan administrasi Rp 200 ribu. Sementara seminar Rp 300 ribu.

Pendaftaran sudah termasuk tiket masuk Akkarena, goodybag, sertifikat, makan siang, dan doorprize. Disiapkan hadiah uang tunai Rp 3 juta plus plakat bagi pemenang I, juara 2 uang tunai Rp 2,5 juta plus plakat, dan juara 3 uang Rp 2 juta plus plakat.

“Yang sudah mendaftar sekarang masih kebanyakan dari Makassar. Beberapa di antaranya ada pengusaha-pengusaha salon yang sudah berpengalaman dan pengusaha salon yang juga baru merintis dan mau menambah pengalaman,” tuturnya.(*)