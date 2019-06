TRIBUNWIKI: Beradu Akting dengan Yoo Hae Jin di Film Baru, Berikut Profil Ryu Jun Yeol

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor asal Korea Selatan Ryu Jun Yeol dikabarkan akan kembali berakting di film terbarunya.



Setelah lama tak terlihat bermain drama, Ryu Jun Yeol rupanya disibukkan dengan film barunya.



Dilansir Grid.id dari Soompi pada Jumat (14/6/2019), kekasih Hyeri Girls Day ini akan kembali bintangi drama berjudul Battle of Bongodong.



Battle of Bongodong merupakan film bertema perang sejarah dengan latar Pertempuran Bongodong yang terjadi pada tahun 1920 silam.



Pertempuran Bongodong merupakan sebuah konfrontasi antara pejuang kemerdekaan Korea dan pasukan Jepang.

Kejadian itu berlangsung selama pendudukan Jepang di Korea.



Battle of Bongodong akan menceritakan kisah-kisah tersembunyi dari konflik para pejuang kemerdekaan.



Dengan menggunakan akal, mereka mencoba mengalahkan rintangan dan tampil sebagai pemenang.



Dalam Battle of Bongodong, Ryu Jun Yeol akan beradu peran dengan aktor senior Yoo Hae Jin.



Ryu Jun Yeol akan berperan sebagai Lee Jang Ha, pemimpin milisi muda atau pasukan liar sekaligus penembak jitu yang terampil.



Sementara Yoo Hae Jin akan berperan sebagai Hwang Hae Chul.



Ia merupakan mantan bandit yang telah bergabung dalam perjuangan untuk kebebasan.



Selain keduanya, tampil juga Jo Woo Jin sebagai Byung Goo, tangan kanan Hwang Hae Chul.



Poster ketiganya dalam busana perang juga telah dirilis.



Pada Jumat (14/6/2019) hari ini, kru dari film Battle of Bongodong mengumumkan rencana terkait perilisan film pada bulan Agustus mendatang.



Film ini akan disutradarai oleh Won Shin Yeon.

Sebelumnya, ia menjadi sutradara di balik film-film populer The Suspect dan Memoir of a Murderer.



Sejak sukses membintangi drama Korea Reply 1988, Ryu Jun Yeol jarang terlihat kembali main drama.



Ia lebih banyak menerima proyek akting untuk film.



Ryu Jun Yeol tercatat hanya pernah membintangi tiga drama.



Yakni The Producers, Reply 1988 dan terakhir Lucky Romance bersama Hwang Jung Eum.



Ryu Jun Yeol



Dikutip dari wikipedia.org Ryu Jun Yeol adalah aktor Korea Selatan.



Lelaki kelahiran Suwon, 25 September 1986 ini mendapatkan perhatian melalui perannya dalam film Socialphobia (2015) dan peran terobosannya dalam serial televisi Reply 1988 (2015-2016).



Sejak itu ia telah muncul dalam serial televisi Lucky Romance (2016) dan film The King (2017) dan A Taxi Driver (2017).



Karier



2012-2014: Awal



Saat belajar di universitas di bawah beasiswa, Ryu melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu, bekerja sebagai pengantar pizza, buruh harian, dan tutor sepulang sekolah, antara lain.



Pada 2012, Ryu mulai berakting dalam film-film pendek dan produksi independen, sebelum sedikit berperan dalam film fitur 2013 INGtoogi: The Battle of Internet Trolls.



2015 – sekarang: Meningkatnya popularitas



Ryu pertama kali menarik perhatian untuk penampilannya di Socialphobia pada 2015, tetapi baru pada tahun itu Ryu mendapatkan pengakuan publik melalui membintangi serial remaja Reply 1988, bersama Lee Hye-ri, Park Bo- permen karet, Go Kyung-pyo, dan Lee Dong-hwi.



Ryu kemudian membintangi film One Way Trip dan thriller kriminal No Tomorrow.



Pada tahun yang sama, ia memainkan peran utama pertamanya dalam komedi romantis Lucky Romance bersama Hwang Jung-eum.



Pada tahun 2017, Ryu tampil dalam film bersejarah The King, yang memenangkannya penghargaan Aktor Baru Terbaik dalam film di Baeksang Arts Awards. [



Pada tahun yang sama, ia tampil dalam biopic A Taxi Driver, yang menjadi film Korea terlaris tahun ini.



Ryu juga muncul dalam film thriller legal Heart Blackened.



Pada tahun 2018, Ryu tampil dalam film drama Little Forest, dan menjadi judul utama film aksi kriminal Believer.



Pada tahun 2019, Ryu membintangi film action thriller Hit-and-Run Squad yang disutradarai oleh Han Jun-hee, film kriminal Uang dan film aksi historis Battle disutradarai oleh Won Shin-yun.



Dan juga bermain dalam film Battle of Bongodong tahun ini.



Biodata



Nama lengkap: Ryu Jun Yeol

Tempat, tanggal lahir: Suwon, 25 September 1986



Universitas: Pendidikan Suwon - Film



Aktor Pendudukan

Tahun aktif: 2012-sekarang



Agen C-JeS Entertainment



Instagram: @ryusdb



Film



2012 Nowhere

2013 INGtoogi: The Battle of Internet Trolls

2014

Midnight Sun

One-minded

People In a Hurry

Economic Love

Son Na-rae Rescue Operation



2015 Socialphobia

Draw Sang-hoon

2016

SORI: Voice from the Heart

One Way Trip Ji-gong

Canola

The Boys Who Cried Wolf

2017

The King

A Taxi Driver Goo

Heart Blackened

2018

Little Forest

Believer

2019

Hit-and-Run Squad

Money

Battle



Seri televisi



2015

The Producers

Reply 1988

2016 Lucky Romance



