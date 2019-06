Guten Inc Makassar Berikan Diskon Hingga 70 Persen, Kaos Oblong Sisa Rp 57 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Store Guten Inc merupakan salah satu tempat belanja fashion pria dan wanita yang wajib dikunjungi.

Store ini berlokasi di Jl Boulevard Raya Ruko Ruby No 9, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pantauan Tribun, Guten Inc memberikan diskon hingga 70 persen.

Hal tersebut dibenarkan Store Head, Arkam Zainal. Ia mengatakan promo berlangsung hingga akhir Juni 2019.

"Saat ini memang ada promo upparel discount up to 70 persen. Terus all item diskon 25 persen," katanya pada Tribun Timur, Jumat (14/6/2019).

Lanjut Arkam, promo ini merupakan lanjutan edisi Ramadan dan Lebaran 1440 Hijriyah.

Nah beberapa produk dapat menjadi pilihan di store ini yakni, tsirt, polo tsirt, kemeja hingga jaket dibanderol Rp 150 ribu hingga Rp 400 ribuan.

"Karena diskon up to 70 persen berlaku untuk kaos, kini pelanggan Guten Inc bisa dapat kaos hanya Rp 57 ribu saja dari harga normal Rp 150 an hingga Rp 200 ribuan," ujarnya.

Selain itu beberapa item produk terbuat dari kulit sapi asli juga ada, seperti dompet mulai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.

Dompet ponsel mulai Rp 250 ribuan, jam tangan dibanderol mulai Rp 475 ribu hingga Rp 550 ribu.