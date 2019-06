Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2019 & Arti Minal Aidin Wal Faizin saat Lebaran 1440 H

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2019 dan arti Minal Aidin Wal Faizin saat Lebaran 1440 H (Hijriyah).

Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 1440 H tahun 2019 mulai disampaikan yang salah satunya Minal Aidin Wal Faizin.

Baik disampaikan secara langsung maupun berbagai platform media sosial (medsos) jelang Hari Raya Lebaran 2019 atau Idul Fitri 1440 H.

Diketahui Hari Raya Idul Fitri 1440 H / 2019 akan diperingati umat Muslim pada Rabu (05/06/2019).

Anda pun bisa membagikan ucapan selamat kepada teman, sahabat, keluarga, dan kerabat, dalam bahasa Inggris maupun Indonesia.

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2019 dan arti Minal Aidin Wal Faizin saat Lebaran 1440 H dihimpun Tribun Timur dari berbagai sumber.

1. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan maaf memaafkan dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya).

2. Happy Idul Fitri. Wishing you an Eid that brings you a lot of cheerful, happiness and affluence.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga di hari raya ini membawa mu banyak keceriaan, kebahagiaan dan kemakmuran).