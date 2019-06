Arti Minal Aidin Wal Faizin yang Benar Bukan Mohon Maaf Lahir Batin, Inilah Daftar Ucapan Idul Fitri

TRIBUN-TIMUR.COM - Arti Minal Aidin wal Faizin yang benar ternyata bukan mohon maaf lahir dan batin, deretan Ucapan Selamat Idul Fitri.

Apa arti Minal Aidin wal Faizin yang benar?

Dalam menyambut datangnya Hari Raya Kemenangan itu umat Islam dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan secara langsung maupun melalui pesan singkat.

Nah, jika akan meminta maaf melalui pesan singkat, utamanya menggunakan telepon seluler, apakah Anda punya kata-kata?

Jika belum, di bawah ini ada contoh untaian kata ucapan selamat Lebaran disertai permohonan maaf yang bisa dibagikan via WhatsApp.

1. Tidak ada pemberian paling indah dan perilaku yang mulia

Selain meminta maaf dan memaafkan di hari yang suci ini

Selamat Hari Raya Idul Fitri 2017/ 1438 H

Minaal Aidzin Wal Fa’izin

Kami mohon maaf lahir dan juga batin

2. Ketika Idul Fitri tiba

Saat itu pula bulan Ramadan pergi

Sebelum semua operator telepon sibuk

Sebelum sms pending dan ga sampai

Saya ucapkan mohon maaf lahir & batin

3. Sambutlah hari kemenangan dengan bahan paling baik

Bahan kesabaran dengan benangnya kesucian

Dihiasi dengan keikhlasan yang dijahit sebulan

Selamat Lebaran mohon maaf atas segala kesalahan

Untuk lisan ini yang tidak bisa dijaga

Untuk janji yang pernah terabaikan

Untuk hati yang kadang berprasangka

Untuk perilaku yang pernah menyakiti kolbu

Di hari kemenangan ini dengan tulus

Saya ucapakan mohon maaf atas segala kesalahan

Semoga kita semua memperoleh ridho dan ampunannya

4. Dosa kecil kepadamu yang pernah terucap

Perlahan-lahan jika terus dikerjakan akan membesar

Kebaikan yang pernah diberikan

Apabila terus ditumpuk maka hutang budi semakin banyak

Sahabatuku, di hari yang bahagia ini aku memintamu

Maafkanlah semua dosa terushlah menjadi sahabatku selamanya

5. Mamat sedang makan ketupat

Makannya sembari lompat

Mengirim kartu ucapan lebaran tidak sempat

Kirim lewat SMS aja No What What

Mohon maaf lahir dan batin

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah