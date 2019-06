Live Streaming Kompas TV: Sebelum Meninggal Dunia, Begini Kondisi Ani Yudhoyono

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan ibu negara Ani Yudhoyono meninggal dunia pada Sabtu (1/5/2019) pukul 11.50 WIB di Rumah Sakit Internasional University Singapore.

Sebelum meninggal dunia, kondisi Ani Yudhoyono sempat menurut, hingga harus dirawat di ruang intensive care unit (ICU) pada Jumat (31/5/2019).

Dikutip dari tayangan KompasTV, Ketua Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari menuturkan keluarga dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkumpul di ruang ICU sejak kondisi Ani Yudhoyono menurun.

"Saat ini (kemarin-red) ibu memang dirawat di ICU dengan seluruh keluarga masih berada di ruang ICU juga di atas, terus memonitor perkembangan Ibu Ani. Yang saat ini sedang diambil tindakan medis untuk kemudian membuat kondisi Ibu tetap stabil," ungkap Imelda melalu telewicara, Jumat (31/5/2019).

"Yang jelas seperti yang disampaikan Pak SBY semalam kepada kami," ujarnya.

Imelda juga mengabarkan kondisi Ani Yudhoyono sempat down pada malam hari dan membaik saat pagi hari.

"Kondisi Ibu masih up and down, kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan juga sahabat, karena kondisinya sendiri juga masih harus dirawat secara intensif dan kali ini memang sempat menurun, dan kemudian misalnya semalam sudah sempat stabil dan pagi ini agak sempat menurun."

"Sehingga ada tindakan khusus yang dilakukan oleh tim dokter, sehingga membutuhkan konsentrasi yang membuat seluruhnya harus menunggu proses pengobatan pagi ini," ujarnya.

Sementara itu, Imelda membantah adanya kabar Ani Yudhoyono yang sedang koma.