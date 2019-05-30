Syaharuddin Alrif Gelar Buka Puasa, Ini Koleganya yang Hadir
Beberapa pejabat yang hadir yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Hayat, PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua HIPMI Sulsel Herman
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, menggelar buka puasa bersama di rumah jabatan pimpinan DPRD Sulsel, Jl Kasuari No 10, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (30/5/2019).
Ratusan kolega Syahar datang menghadiri buka puasa ini.
Pedagang Pasar Daya Makassar Mengeluh, Pembeli Sepi dan Harga Bahan Pokok Naik
Kenapa Menhan Ryamizard Ryacudu Begitu Yakin Senjata Milik Kivlan Zen Bukan untuk Membunuh?
Beberapa pejabat yang hadir yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Hayat, PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua HIPMI Sulsel Herman Heizer.
Selain itu, ada juga anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel.
Mereka berasal dari kalangan pemuda, aktivis Muhammadiyah, pengurus KNPI Sulsel, pengurus Partai Nasdem, anggota Go-Jek Makassar.
"Saya berterima kasih dan mohon maaf tempatnya agak kecil,"kata Syahar.
Ia pun berharap pada periode 2019-2024 bicara lebih besar tempat buka puasanya.
"Insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga itu bisa terwujud," katanya.
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
-
LIVE: Silaturahmi Sekda Sulsel Abdul Hayat di Redaksi Tribun Timur Makassar, Ini Dibahas
-
Oppo Lagi, Ini Profil Syaharuddin Alrif
-
Sempat Berpolemik,Wagub Sulsel Kembali Lantik 188 Pejabat Pemprov
-
Dibahas Soal Mutasi di Pemkot, Begini Reaksi Pj Walikota Makassar
-
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb Menangis hingga Berlinang Air Mata di Acara Bergaya, Ada Apa?