Syaharuddin Alrif Gelar Buka Puasa, Ini Koleganya yang Hadir

Beberapa pejabat yang hadir yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Hayat, PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua HIPMI Sulsel Herman

Syaharuddin Alrif Gelar Buka Puasa, Ini Koleganya yang Hadir
muh. hasim arfah
Buka puasa bersama Syaharuddin Alrif. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, menggelar buka puasa bersama di rumah jabatan pimpinan DPRD Sulsel, Jl Kasuari No 10, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (30/5/2019).

Ratusan kolega Syahar datang menghadiri buka puasa ini.

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Beberapa pejabat yang hadir yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Hayat, PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua HIPMI Sulsel Herman Heizer.

Selain itu, ada juga anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel.

Mereka berasal dari kalangan pemuda, aktivis Muhammadiyah, pengurus KNPI Sulsel, pengurus Partai Nasdem, anggota Go-Jek Makassar.

"Saya berterima kasih dan mohon maaf tempatnya agak kecil,"kata Syahar.

Ia pun berharap pada periode 2019-2024 bicara lebih besar tempat buka puasanya.

Pengurus Forwapsi berfoto bersama dengan kaum dhuafa yang menerima sembako.
Pengurus Forwapsi berfoto bersama dengan kaum dhuafa yang menerima sembako. (Wahyu/Tribun Timur)

"Insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga itu bisa terwujud," katanya.

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Syaharuddin Alrif
Abdul Hayat
Iqbal Suhaeb
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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