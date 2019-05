Wakai Diskon 50 Persen di Ramadan Midnite Sale MaRI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakai salah satu tenant yang berpartisipasi di Ramadan Midnite Sale Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi No 35, Makassar, Sulawesi Selatan, 25 Mei hingga 1 Juni 2019.

Selama event berlangsung, Wakai menawarkan diskon hingga 50 persen.

Beberapa kategori produk Wakai yang masuk dalam promo diskon antara lain Hashigo, dari kisaran harga Rp 699 ribu hingga Rp 599 ribu turun menjadi Rp 490 hingga 300 ribu.

Sail Rp 679 ribu menjadi Rp 476 ribu rupiah. Seiryoku Rp 699 ribu turun menjadi Rp 560 ribu.

New Shingeta Rp 649 ribu sisa Rp 560 ribu. Gyou Rp 729 ribu sisa Rp 656 ribu. Slip on (kets) Rp 599 ribu sisa Rp 480 ribu.

Michinori (sendal) Rp 599 ribu menjadi Rp 480 ribu rupiah. Core Stamp Rp 549 ribu menjadi Rp 275 ribu. Core Classic Rp 499 ribu sisa Rp 449 ribu.

Demikian dikatakan Leader Store Wakai MaRI Makassar, Agus.

"Wakai turut ramaikan Ramadan Midnite Sale Mal Ratu Indah Makassar dengan promo diskon hingga 50 persen. Ragam koleksi terbaru yang sayang untuk dilewatkan," katanya.

Sebanyak 112 tenant akan memberikan promo diskon hingga 70 persen. Selain itu akan dikemas dengan berbagai kegiatan menarik seperti Live Music Accoustic, Fashion Show, Games & Quiz serta Tutorial Make Up.

Adapun tenant MaRI Makassar yang berpartisipasi antara lain, Hardware diskon up to 70 persen, Just for Kids up to 70 persen, Matahari Departmen Store up to 70 persen, Planet Surf up to 50 persen, Tracce up to 70 persen off selected item, Wacoal Buy 1 Get 1, Wakai up to 50 persen.

Planet Sport diskon up to 50 persen all item, The Body Shop up to persen all item, Bata up to 50 persen, ETCETERA up to 70 persen, EVB up to 70 persen selected item, Hammer & Nail up to 50 persen, Internasional Arloji up to 50 persen all item.

Miniso dikon up to 50 persen, Manzone buy 1 get 1, Salt N Pepper up to 50 persen all item, Samsonite buy 1 Get 1, Shoeline up to 50 persen, Watch Club up to 50 persen all item, White Mode up to 70 persen, Cool Kids & Lee Cooper buy 1 Get 1 for baby shoes.

Selain kategori tenant fashion, untuk F&B beberapa diantaranya, Burger King, J.Co, My Kopi O, NEBU Restaurant, Pizza Hut, Starbucks, Takigawa, Wendy’s, Marugame Udon, Gokana, Raacha Suki, Quickly. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit