Oki Setiana Dewi Dijadwalkan Hadir di Tabligh Akbar Muslimah Berhijrah

Komunitas dakwah on the street akhwat menggandeng projek dakwah tabligh akbar muslimah berhijrah, menghadirkan Ustadzah Nafisah Ikhwan, dan bintang tamu Oki Setiana Dewi yang nantinya terlaksana di Masjid Jami'ul Ihsan Toddopuli Raya No 102, Sabtu (25/5/2019) pukul 08.00 Wita.