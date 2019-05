Aksi 22 Mei, Nilai Tukar Rupiah Melemah dan IHSG Hari Ini Tertekan, Investor Kabur?

Aksi 22 Mei, Rupiah Melemah dan IHSG Hari Ini Tertekan, Menko Darmin Nasution Menilai Wajar

TRIBUN-TIMUR.COM,- Aksi demonstrasi 22 Mei 2019 terkait Pemilu 2019 masih berlangsung. Dan diprediksi masih berlanjut hingga besok.

TNI-Polri dikerahkan mengamankan situasi terkini di sejumlah titik aksi dan lokasi vital lainnya di Jakarta.

Baca: Provokator Aksi 22 Mei Ketahuan Dibayar Rp 6 Juta, Disini Mereka Kumpul Sebelum Bentrok di Bawaslu

Baca: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Media Sosial Lainnya Down, Efek Demo 22 Mei 2019

Tak hanya aktivitas warga yang terganggu, Aksi 22 Mei ternyata juga mengganggu nilai tukar rupiah yang hari ini melemah dan IHSG tertekan.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini, Rabu (22/5/2019) dibuka melemah di pasar spot Bloomberg pada level Rp 14.488 per dollar AS setelah pada perdagangan kemarin ditutup pada level Rp 14.480 per dollar AS.

Dari pantauan Kompas.com pukul 10.30 WIB nilai tukar rupiah sudah bertengger pada posisi Rp 14.512,5 per dollar AS, melemah 32,5 poin atau 0,22 persen dibanding penutupan lalu.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) juga dibuka melemah pada posisi 5.948 sementara pada perdagangan kemarin ditutup 5.951.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tertekannya nilai tukar rupiah serta IHSG merupakan hal yang wajar seiring dengan adanya aksi demonstrasi yang berbuntut kerusuhan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

"Tentu saja (rupiah dan IHSG tertekan). Ya itu namanya euforia pasar, pasar itu suka sentimental aja. Jadi besok ada koreksinya dia bikin," ujar dia di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Dia mengatakan, dengan kejadian tersebut, investor akan cenderung bersikap wait and see untuk menanamkan dana mereka di Indonesia.