TRIBUNWIKI: Akan Peringati Ulang Tahun Pernikahan, Yuk Simak Perjalanan Karier Anjasmara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dian Nitami baru saja memposting sebuah foto di instagram pribadinya, @bu_dee_dee, Minggu (19/5/2019) kemarin.

Dalam postingannya tersebut, ia membagikan kisah perjalanan rumah tangganya bersama Anjasmara.

Dian juga mengaku merasa amat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan telah diberikan kehidupan seindah ini bersama dengan sang suami, Anjasmara hingga masih bisa merasakan ulang tahun pernikahan yang ke -20.

"Alhamdulillah, sebentar lagi kita genap 20 tahun bersama.

Thank you for this beautiful life. Thank you for the love. I am so blessed to have you in my life. Luv yuuuu," tutup Dian dalam postingannya.

Postingan Dian Nitami ini tak ayal mendapatkan beragam respon dari publik dan beberapa rekan di dunia hiburan.

Mulai dari Rossa, Samuel Zylgwyn, Naysila Mirdad hingga Betrand Antolin.

Bagaimana perjalanan karier Anjasmara suami Dian Nitami?

Dilansir dari wikipedia, Anjasmara Prasetya lahir di Blitar, Jawa Timur, 13 November 1975.

Ia adalah pemeran Indonesia. Anjasmara mengawali kariernya sebagai model sebelum terjun ke dunia sinetron.

Namanya makin meroket ketika ia bermain sinetron Romi dan Juli bersama kekasihnya Dian Nitami (yang kini sudah menjadi istrinya).