Sepeda Motor Dikendarai Wagub Sulsel Saat Antar Anaknya Tak Diproduksi Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berita dan foto Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Selatan A Sudirman Sulaiman dua hari terakhir ini menjadi viral di media sosial.

Ia viral setelah fotonya beredar di media sosial tengah membonceng anaknya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor.

Sama-sama Huni Penjara Medaeng Sidoarjo, Vanessa Angel dan Ahmad Dhani Lebaran di Rutan?

TRIBUNWIKI: Cari Bibit Hidroponik? Berikut Alamat Tokonya di Makassar

Banyak natizen yang salut karena Wakil Gubernur memiliki mobil dinas lengkap dengan sopirnya.

Namun masih menggunakan sepada motor metik untuk mengantar putrinya ke sekolahnya dan melintas dalam kota Makassar. Dalam foto tersebut tampak sederhana seperti pengendara sepeda motor pada umumnya.

Sepeda motor yang dikendarainya merk Honda dengan seri Honda Vario 150 warna matte black.

Terpisah Corporate Communication Astra Motor Makassar (AMM) Moh Arif Reda mengatakan seri tersebut sudah tidak diproduksi lagi.

"Harganya itu Rp 22 jutaan. Sayang sudah tidak diproduksi lagi, soalnya ada yang up date-nya yakni All New Vario 150 yang harganya sekitar Rp 24 jutaan on the road Makassar," kata Reda yang dihubungi Rabu pagi (15/5/2019).

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman membonceng anaknya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda dengan seri Honda Vario 150 warna matte black (Muh Abdiwan/Tribun Timur)

Secara umum, lanjut dia, Honda Vario 150 ini memiliki volume silinder 149,5 cc, kapasitas tangki bahan bakar 5,5 liter.

"Untuk tipe mesin putaran empat-tak, programmed fuel injection, mesin berpendingin cairan, sudah dilengkapi eSP, dan lainnya," ujar Reda menjelaskan.

Tipe starter ada dua, starter elektrik dan starter kaki. Beratnya 109 kg.

"Motor yang dipilih Pak Wagub tidak salah. Terbaik dikelasnya," kata Reda. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad