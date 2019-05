PRUlink Syariah Care, Solusi Perlindungan Jiwa yang Fleksibel

Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Koko T. Rachmadi (kedua kanan) bersama VP National Account Head - Prudential Febrijany Darwis (ketiga kiri) disaksikan oleh Product Development & Financial Reporting Head – Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP M. Ginandjar Soemadi P (kiri), Sales Distribution & Marketing Head - Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Mahendra Koesumawardhana (kedua kiri) dan Head of Alternate Channel – Prudential Yuanita Virasti (kanan) usai penandatanganan kerja sama pemasaran PRULink Syariah Care antara Bank OCBC NISP dan Prudential.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP dan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menghadirkan produk syariah terbarunya, PRUlink syariah care.

Inovasi teranyar ini memberikan perlindungan jiwa sekaligus alokasi investasi sejak nasabah pertama kali membayarkan kontribusinya.

Direktur Bank OCBC NISP, Andrae Krishnawan W mengatakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen bank untuk berkembang bersama nasabah dengan menghadirkan pilihan baru akan produk perlindungan jiwa dengan prinsip syariah.

"Hal ini didorong pertumbuhan nasabah syariah yang pesat serta tingginya kebutuhan masyarakat akan perlindungan jiwa sekaligus investasi dengan prinsip syariah," kata Andrae dalam rilisnya, Senin malam (13/5/2019).

Manajemen Bank OCBC NISP Sebut Muhammad Ali Wirya Bukan Lagi Karyawan

Jelang Lebaran Jangan Salah Investasi Hingga Pinjam di Fintech, Ini Kata OJK

Chief Partnership Distribution Officer Prudential Indonesia, David Nugroho menambahkan, sebagai The People That DO, Prudential Indonesia berkomitmen untuk selalu mendengarkan, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah akan produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah.

"PRUlink Syariah Care ini, solusi inovatif yang melindungi nasabah dari berbagai risiko finansial serta memberikan pilihan alokasi investasi berdasarkan preferensi nasabah," katanya.

PRUlink syariah care ditujukan bagi masyarakat Indonesia dengan usia pemegang polis minimal 21 tahun dengan berbagai keunggulan.

Mulai dari alokasi investasi dan kontribusi berkala sejak tahun pertama

20 persen kontribusi langsung dialokasikan untuk investasi sejak nasabah pertama kali membayar Kontribusi.

"Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi komposisi minimal nilai proteksi 30 persen dan komposisi maksimal nilai investasi 70 persen," ujarnya.

Bantu Ranking Indonesia di AFC, Pelatih PSM Target Menang di Markas Lao Toyota

Tidak kalah untung, beragam pilihan manfaat asuransi tambahan (riders) sesuai kebutuhan 22 asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kecelakaan, jiwa dan meninggal dunia.