Mantan Artis Cilik Tasya Kamila Lahirkan Anak Laki-laki, Ini Nama Yang Diberikan Radi Bachtiar?

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila dan suaminya, Randi Bachtiar tengah berbahagia.

Pada Senin (13/5/2019), Tasya Kamila yang menikah Agustuys 2018 dan kini berusia 26 tahun, melahirkan bayi laki-laki.

Diketahui dari situs suami Tasya @randibachtiar menuliskan kabar gemira tersebut.

Baca: Jadwal Imsak 9 Ramadhan, Selasa 14 Mei 2019 untuk Wilayah Makassar dan 32 Kota Besar di Indonesia

Baca: Belum Sempat Ijab Kabul, Pemuda Ini Ditangkap Karena Hamili Anak Dibawah Umur, Berakhir di Polisi

"Alhamdulillahi rabbil 'alamin lahir aman dan sehat," tulis Randi Bachtiar.

Randi juga memuji perjuangan istrinya yang berjuang selama proses persalinan.

@randibachtiar: She fought for you. Still so amazed of how strong she was physically and mentally. Alhamdulillahi rabbil 'alamin lahir aman dan sehat.

Anak pasangan Tasya Kamila dan Randi Bachtiar (dok instagram @randibachtiar)

Pada akun instagranya, Randi mengatakan, bisa menyebut nama anaknya Arrasya Wardhana Bachtiar.

@randibachtiar: Assalamualaikum Wr. Wb. Little fella, now we can call you by your name, “Arrasya Wardhana Bachtiar” welcome to the world. We will love you eternally

Selain itu, kabar kelahiran anak Tasya diketahui dari akun Instagram ibunda Randi, Rahmah Bakar melalui akun Instagramnya @ramabakar.

Rahmah mengunggah momen menantunya melakukan persalinan dan video cucu laki-lakinya.