TRIBUNWIKI: Jadi Pemeran Utama Drakor Melt Me, Ini Profil & Deretan Drama yang di Bintangi Won Jin A

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktris asal Korea Selatan Won Jin Ah dikabarkan menjadi pemeran utama dalam drama Korea (drakor) berjudul Melt Me.

Melansir dari Kompas.com Artis peran Won Jin Ah, 28, sedang dalam proses kesepakatan untuk bergabung dalam serial drama berjudul Melt Me.

Kabarnya Won Jin Ah telah melalui proses casting sebagai pemeran wanita utama.

"Won Jin Ah menerima tawaran untuk bergabung dalam Melt Me dan saat ini kami sedang dalam tahap mengulasnya," ujar perwakilan labelnya, Yooborn Company.

Melt Me bercerita tentang seorang pria dan wanita yang berpartisipasi dalam sebuah project, di mana mereka akan membeku selama 24 jam, tetapi terbangun di masa 20 tahun kemudian, karena skema misterius.

Saat mereka terbangun, keduanya mengalami efek samping yang berbahaya di mana mereka harus mempertahankan suhu inti tubuh 31,5 derajat Celcius, untuk dapat bertahan hidup. Belum lagi munculnya ketertarikan romantis di antara mereka, semakin membuat diri mereka dalam situasi sulit.

Karakter Won Jin Ah adalah seorang karyawan paruh waktu di stasiun penyiaran yang menerima tawaran untuk berpartisipasi dalam "Proyek Manusia Beku", di mana ia akan mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan dibekukan selama 24 jam.

Serial ini merupakan kolaborasi antara penulis Baek Mi Kyung, yang menulis Strong Woman Do Bong Soon, Woman of Dignity, dan Miracle That We Met, bersama sutradara Shin Woo Chul yang menyutradarai Lovers in Paris, Secret Garden, dan A Gentleman's Dignity.

Won Jin Ah mengawali debut dramanya lewat Just Between Lovers pada tahun 2017. Jika telah resmi disepakati, ini berarti akan menjadi kembalinya Won Jin Ah di serial TV setelah hampir setahun sejak aktingnya dalam Life tahun lalu.

Sementara itu, sebelumnya aktor Ji Chang Wook telah dikonfirmasi untuk memerankan Ma Dong Chan, produser acara ragam yang juga berpartisipasi dalam "Proyek Manusia Beku".