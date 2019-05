Prof Tjipta Lesmana: Bhima Yudhistira Tidak Paham Pertanian

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pengamat politik dan pertanian, Prof Tjipta Lesmana, menilai analisis pengamat ekonomi INDEF (Insititute for Development of Economics and Finance), Bhima Yudhistira tentang pertanian jauh dari akurat, kalau tidak dikatakan asal-asalan.

Hal itu memberikan kesan Bhima tidak memahami perkembangan sektor pertanian, khususnya dalam era pemerintahan Jokowi.

"Data yang digunakan jauh dari valid dan tendensius,” ucap Prof. Tjipta di Jakarta, Kamis (9/5/19).

Pertama, data BPS mencatat volume ekspor pertanian melonjak 26,9 persen. Jika, pada 2013 sebesar 33,5 juta ton, tahun 2018 meningkat jadi 42,5 juta ton. Apa ini bukan suatu keberhasilan?. Begitu juga PDB pertanian tumbuh 3,7 persen.

"Jika 2 tahun yang lalu angkanya Rp 969 triliun, tahun lalu mencapai Rp 1.005 triliun. PDB pertanian tumbuh melebihi target 2018 sebesar 3,5persen," sebut Prof Tjipta melalui rilis ke tribun-timur.com..

Kedua, selama 4,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, inflasi bahan pangan juga menurun. Jika pada 2013 termasuk tinggi, kenyataannya Indonesia mampu menekan inflasi pertanian dari 10,57 persen pada tahun 2014 menjadi 1,26 persen tahun 2017.

Tjipta Lesmana juga menyinggung ekspor ke Argentina berupa kelapa, kakao, cengkeh, kapas, pala, kelapa sawit, karet dan lainnya yang mencapai lebih dari Rp 600 miliar. Ekspor buah ke Argentina juga mulai dirintis oleh Kementerian Pertanian.

Hal lain yang juga digarisbawahi oleh Tjipta Lesmana adalah kenaikan sangat signifikan dalam investasi di sektor pertanian. Jika pada 2013 investasi tersebut hanya Rp 29,3 triliun, tahun 2018 mencapai Rp 61,6 triliun. Total investasi secara kumulatif dari 2013 lebih dari Rp 250 triliun.

Masih menurut angka BPS, pemerintah Jokowi diam-diam berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Menurut BPS, NTP Pertanian 2018 sebesar 102,46, naik 0,42 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 102,03.

Memang diakui oleh Prof Tjipta, kenaikan ini belum menggembirakan, sehingga semua pemangku kepentingan di bidang pertanian masih harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani.