Harga Bawang Merah dan Bawang Putih di Pasar Terong Makassar Masih Meroket

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga jual bawang putih di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, masih pada kisaran Rp 50-55 ribu per kilogram.

Hal itu diungkapkan seorang pedagang, Haji Ewa' (65) saat ditemui Tribun Kamis (9/5/2019) siang. Menurutnya, belum turunnya harga bawang putih dipengaruhi stok yang belum juga normal.

"Masih kurang barangnya, makanya masih mahal. Saya kemarin ambil di pemasok Rp 42-44 ribu per kilogram. Jadi saya jual Rp 50-55 ribu per kilogram," kata Haji Ewa'.

Kenaikan harga bumbu dapur favorit itu kata Haji Ewa telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

"Adami mungkin satu bulanan ini naik terus harganya. Sebelumnya itu hanya Rp 15-25 ribu per kilo," ujar Haji Ewa'.

Tidak hanya bawang putih, harga bawang merah juga demikian makin mahal di pasar tradisional Makassar ini.

Harga untuk bawang merah, kata Haji Ewa, saat ini berada di kisaran Rp 30-35 ribu per kilogram.

Seorang pedagang bawang merah dan bawang putih, Haji Ewa' (65) ditemui di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/5/2019) siang. (Muslimin Emba/ Tribun Timur)

"Sekarang Rp 30 an sampai Rp 35 ribu an per kilo kalau bawang merah. Karena kita ambil dari pemasok Rp 25-28 ribu per kilogram," ungkap Haji Ewa'.

Bawang merah yang saat ini dijual Haji Ewa berasal dari Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.