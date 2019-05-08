Innalillah, Istri Dosen Hukum Unhas Fajrulrahman Jurdi Wafat
Fajrul adalah dosen Hukum Unhas. Ia juga adalah wakil sekretaris DPD KNPI Sulsel.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Istri Dosen Fakultas Hukum Unhas, Fajrulrahman Jurdi, Siti Hadijah wafat di RS Unhas, Rabu (8/5/2019) siang.
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas, Dr Hasrul membenarkan info tersebut.
"Istri Pak Fajrul melahirkan tapi nyawanya tak tertolong, alhamdulillah anaknya selamat , perempuan," kata Dr Hasrul.
Ketua MPI KNPI Sulsel ini pula turut mengucapakan belasungkawa.
"Semoga Almarhuma khusnul khotimah, dan keluarga ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran," tuturnya.
Terpisah, Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra turut berbelasungkawa.
"Mewakili KNPI Sulsel turut berduka, semoga kak Fajrul sabar atas musibah ini," katanya.
Fajrul adalah dosen Hukum Unhas. Ia juga adalah wakil sekretaris DPD KNPI Sulsel.
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