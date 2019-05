Buka Puasa di Hotel Ramedo Makassar Rp 70 Ribu per Orang, Harga Kamar Rp 450 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Selama ramadan hotel-hotel di Makassar berlomba menawarkan paket spesial buka puasa hingga promo kamar.

Biasanya ada tema khusus yang diusung untuk menyemarakkan ramadan setiap tahun.

Salah satunya Hotel Ramedo Makassar, yang berlokasi di Jl Andi Djemma No 112, Makassar, Sulawesi Selatan.

Hotel ini yang terdiri 83 kamar ini menghadirkan promo ramadan bertajuk Ramadhan Fest.

Hal tersebut dikatakan HRD Manager, Linda Rasyid saat dikonfirmasi Tribun Timur, Selasa (7/5/2019).

Ia mengungkapkan, selama ramadan Ramedo menawarkan paket kamar mulai Rp 450 ribu termasuk free takjil, free breakfast/sahur, diskon 10 persen F & B serta potongan 10 persen laundry.

"Untuk paket puasa kita konsepnya all you can eat dengan harga Rp 70 ribu/pax," katanya.

"Ada puluhan menu mulai takjil, aneka minuman dan makanan berat akan berotasi setiap hari. Jadi menunya tidak hanya itu-itu saja," lanjutnya.

Sementara Executive Chef Hotel Ramedo, Ahmad Hamka (39) mengatakan, dalam setiap sajian yang dihadirkan ada ciri khas rasanya tersendiri.

"Soal rasa tentu ada khas tersendiri, karena setiap chef tentu memiliki keahlian tersendiri dalam meracik masakan. Intinya tidak akan sama dengan hotel ataupun restoran lainnya," katanya.