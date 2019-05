VIDEO: Lihat, Ini Lho Menu Menu Spesial Ramadan di Novotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Executive Chef Hotel Hotel Novotel Grand Shayla, Muhammad Anwar memperlihatkan cara menyajikan Shawarma di The Attic Sky Lounge, lantai 15 Hotel Novotel Grand Shayla, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/5/2019).

Diketahui Shawarma (beef dan chiken) yang disajikan dengan aneka saus ini merupakan menu signature selama Ramadan.

Selain Shawarma, ada 49 menu lainnya mulai dari takjil, puding, aneka mie, bakso, cake, buah, gorengan, makanan berat akan disajikan setiap hari.

Menu-menu tersebut merupakan perpaduan, khas Nusantara, Western hingga Timur Tengah.

"Untuk ramadan tahun ini, kita ada 10 rotasi menu. Salah satunya Shawarma yang juga setiap hari ada rotasinya ada beef dan juga chiken," katanya.

Selain Shawarma yang akan hadir setiap hari, menu lainnya seperti nasi kebuli dan briyani pun akan selalu ada.

Disajikan dalam bentuk buffet atau prasmanan, 50 item makanan ini dapat dinikmati semua tamu hotel alias all you cant eat.

"Hanya Rp 135 ribu nett per orang, bisa direservasi dan akan mulai buka pukul 18.00 wita sampai selesai," tuturnya.

Kali ini Novotel mengusung tema Colorfull Ramadan dengan menyugukan tiga sisi lokasi dengan tema dekorasi berbeda di The Attic Sky Lounge lantai 15 berkapasitas 240 orang.

Tamu hotel bisa memilih menikmati buka puasa di The Attic Indoor dengan tema Colorful, The Attic Outdoor dengan tema Taman Mediterranian dan The Attic Lounge menampilkan tema contemporer. (*)

