Selama Ramadan The Attic Sky Lounge Novotel Bakal Disulap Jadi Destinasi Instagramble

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Selama Ramadan The Attic Sky Lounge, lantai 15 Hotel Novotel Grand Shayla bakal disulap menjadi Destinasi yang Instagramble.

Hotel yang berlokasi di Jl Chairil Anwar No 28, Makassar, Sulawesi Selatan ini sengaja menghadirkan tema Colorfull Ramadan.

Demikian disampaikan Executive Assistant Manager, Winaryo saat mengenalkan paket ramadan pada awak media di The Attic Sky Lounge, Hotel Novotel Grand Shayla, Makassar, Kamis (2/5/2019).

"Ramadan kali ini, Novotel mengusung tema Colorfull Ramadan dengan menyugukan tiga sisi lokasi dengan tema dekorasi berbeda di lantai 15 yang kita namakan The Attic Sky Lounge," katanya.

Manajemen Novotel Kenalkan paket menu buka puasa di The Attic Sky Lounge, lantai 15. (Sukmawati Ibrahim/Tribun Timur)

Lebih lanjut dikatakan, The Attic Sky Lounge dibagi menjadi tiga sisi dengan total kapasitas 240 orang, yakni The Attic Indoor dengan tema Colorful, The Attic Outdoor dengan tema Taman Mediterranian dan The Attic Lounge menampilkan tema contemporer.

"Tamu kita akan dimanjakan matanya dengan tema colorfull tersebut. Saat memasuki area akan langsung disambut lampu-lampu di sepanjang koridor, dekorasi kuba, photoboots serta tampilan ramadan lainnya yang akan mulai buka mulai pukul 18.00 wita," ujarnya.

Lantai 15 ini juga dilengkapi musalah berkapasitas 30 orang sehingga para tamu akan lebih mudah melaksanakan ibadah salat magrib.

"Selain bisa salat magrib di lantai 15, kita juga siapkan di area lobby, ada juga di lantai dua. Tetapi jika dilihat tahun lalu sih semuanya salat di lantai 15 karena mereka kan bisa bergantian," jawabnya.

Sebanyak 50 item menu western, lokal dan khas Timur Tengah yang disiapkan setiap hari.

Ada takjil, buah, gorengan, puding, cake hingga makanan berat.

Untuk harga hanya Rp 135 ribu nett/per orang, all you can eat. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur

