Cari Tempat Bukber dengan Berbagai Pilihan Menu ?, Yuk ke Swiss-Belhotel Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saat memasuki bulan puasa, pasti tidak lepas dari rencana buka bersama alias bukber dengan keluarga maupun kerabat.

Nah, kamu tak perlu bingung mencari tempat yang nyaman, menarik dengan berbagai pilihan menu, pasalnya Swiss-Belhotel Makassar yang terletak di Jl Ujung Pandang No 8, Kota Makassar telah menyiapkan paket bukber.

Bukber bersama Iftar in The Sky yang ditawarkan Swiss-Belhotel Makassar ini cukup merogoh kocek mulai Rp 138 ribu/orang dengan melakukan reservasi, tamu sudah dapat menikmati sembilan macam sajian ta’jil untuk buka puasa dan All You Cant.

General Manager Swiss-Belhotel Wawan Setiawan mengatakan variasi menu yang ditawarkan seperti kurma, puding, kue tradisional, minuman dingin dan sajian menu internasional.

“Sedangakan untuk menu utama kami sajikan berbagai pilihan seperti Japanese food, middle east food, Indonesian food dan menu lainnya seperti sushi, dimsum, nasi kebuli brisket, coto Makassar" katanya.

Namun Wawan mengaku, pada bulan Ramadan tahun lalu menu yang menjadi favorit di Gravity Sky Lounge ini yakni nasi kebuli.

“Oleh sebab itu, tahun ini kami jadikan nasi kebuli menjadi ikon,” tambahnya .

Nasi kebuli merupakan nasi yang dimasak bersama kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin, disajikan dengan daging kambing goreng dan kadang ditaburi dengan irisan kurma atau kismis.

Sebagai hiburan untuk para tamu Gravity Sky Lounge akan menghadirkan Band Muzik Kita yang akan menyuguhkan lagu-lagu religi setiap harinya untuk menemani jam berbuka puasa.

Untuk pemesanan tempat dapat menghubungi Public Relation Swiss-Belhotel Makassar Keisha (085353822224) dan info lebih lanjut dapat menghubungi instagram Swiss-Belhotel Makassar dan Gravity Sky Lounge. (*)

