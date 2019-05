Leg II PSM vs Bhayangkara FC Jumat 3 Mei, Begini Cara Beli Tiket via Online di www.kiostix.com

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Panitia pelaksana (Panpel) PSM Makassar merilis info pembelian Tiket Online laga leg kedua babak delapan besar Piala Indonesia 2019.

Laga leg kedua ini akan mempertemukan PSM Makassar dengan Bhayangkara FC di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Jumat (3/5/2019).

PSM Makassar langsung mengalihkan fokusnya di ajang turnamen Piala Indonesia 2019 seusai mereka bertanding di Piala AFC 2019.

Laga ini akan menjadi ajang balas dendam PSM Makassar usai mereka kalah 2-4 dari Bhayangkara FCsaat leg pertama di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2019).

Bertindak sebagai tim tuan rumah, PSM Makassar diprediksi akan meraih banyak dukungan dari puluhan ribu suporter fanatiknya.

Baca: Ini Target PSM Makassar Setelah Lolos Ke Semifinal Zona ASEAN Piala AFC

Baca: Darije Kalezic Ungkap Kunci Kemenangan PSM Makassar Atas Home United

Baca: Hasil Akhir Piala AFC, PSM Makassar Menang 3-2 Lawan Home United, Juku Eja Lolos Semifinal

Dukungan fan inilah yang akan dimanfaatkan PSM Makassar dalam perjuangan mengalahkan Bhayangkara FC pada leg kedua babak delapan besar Piala Indonesia 2018.

Dua hari menjelang laga, Panpel PSM Makassar telah merilis info tiket secara online kepada para suporternya.

Leg kedua 8 Besar Piala Indonesia antara PSM Makassar vs Bhayangkara FC akan digelar di Stadion Mattoanging.



Penjualan tiket secara Online sudah dimulai hari ini hingga besok.



Panitia Pelaksana tidak melakukan penjualan tiket on the spot atau pada hari pertandingan.



Ingat yaa, kapastitas Stadion Mattoanging hanya untuk 14.500 orang, jadi pastikan jangan sampai kehabisan!

Penonton bisa membeli melalui aplikasi www.kiostix.com.

Tiket kelas VIP Utama dijual Rp 200 ribu, VIP Utara Rp 150 ribu, dan VIP Selatan Rp 150 ribu.