Ada Netizen Berani Sebut Foto Terbaru Artis Bella Saphira Seram, Balasannya Tak Disangka Seperti Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis cantik Bella Saphira kini menikmati hidupnya sebagai istri perwira tinggi TNI Angkatan Darat.



Sejak menikah dengan Letjen Agus Surya Bhakti, Bella Saphira mundur dari dunia entertainment yang membesarkan namanya.

Di masa jayanya dekade 2.000-an, Bella Saphira salah satu artis papan atas Tanah Air.

Wajah cantiknya muncul di banyak stasiun TV.

Baca: Istri IAS Melenggang ke Senayan, Istri dan Putri Wali Kota Makassar Tersingkir

Baca: Deretan Artis Termasuk Sophia Latjuba Pamer Video di Real Count Tim Jokowi, Real Count 02 di Mana?

Baca: Jarang Muncul ke Publik Setelah Dicerai Ahok, Ternyata Inilah Pekerjaan Baru Veronica Tan Sekarang

Bella Saphira baru-baru ini mendapat komentar kurang menyenangkan dari warganet.

Komentar itu didapatkan Bella Saphira setelah mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya, @bellasaphiraofficial.

Bella Saphira menuliskan bahwa foto tersebut diambil di Toledo, Spanyol.

Bella Saphira mengunggah foto terbarunya itu pada Kamis (25/4/2019).

Bella Saphira yang mundur dari dunia hiburan sejak menikah dengan Letnan Jenderal Agus Surya Bakti pada 20 Agustus 2013 silam ini, tampak mengunggah foto selfienya.



Wanita berusia 43 tahun itu terlihat berpose tak menghadap ke arah kamera.



Di keterangan postingannya, Bella Saphira mengaku mengagumi keindahan tempat di mana ia berada.



"Beautiful Miracles



Painted from the Tears



Of The Most High



#toledo

#ancientcity," tulisnya dikutip TribunJatim.com.