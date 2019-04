Lihat Jadwal Tayang Avengers: Endgame di Bioskop Panakkukang 21

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa orang sudah tidak asing lagi dengan film bergenre fantasi Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, dirilis di Indonesia 24 April 2019 dan akan bergabung di daftar film terlaris.

Bagaimanapun film ini adalah lanjutan dari film buatan Studio Marvel sebelumnya, Avengers: Infinity War (2018), yang memperoleh pendapatan sekitar US$2 miliar di seluruh dunia.

Sinopsis

Setelah peristiwa yang memusnahkan setengah dari populasi Bumi di Avengers: Infinity War (2018) kisah akan berlanjut saat Avengers yang tersisa berkumpul sekali lagi untuk melawan Thanos dan memulihkan tatanan alam semesta.

Dua film sedang tayang di Bioskop 21 Panakukang Jl Pengayoman, Koya Makassar Jumat (26/4/2019).

Film tersebut adalah Avengers: Endgame dan The Curse of the Weeping Woman.

Harga tiket yang ditawarkan Rp 45 ribu/orang.

Simak sinopsis dan jawal tayangnya,

1. Avengers: Endgame