Jelang Ramadan, Bawang Merah Naik Rp 20 Ribu di Pasar Tamalate Makassar

Laporan Wartawan Magang Tribun Timur, Gusnadi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada 6 Mei 2019.

Dua pekan jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok naik.

Namun, ada juga yang stabil.

Pantuan tribun-timur.com di Pasar Tamalate, Jl Tamalate 1 Makassar, Kamis (25/5/19) pagi, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang merah, bawang putih, dan cabe besar.

Salah seorang pedagang Pasar Tamalate, Dg Tapa, mengatakan bawang merah naik dari Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Bawang putih dari Rp 27 ribu hingga Rp 35 ribu per kilogram menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

Cabe besar dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu per kilogram.



“Harga mulai naik kemarin (Rabu, 24 Mei). Kenaikan harga karena pemasok memang menaikkan harga. Mungkin karena permintaan tinggi jelang Ramadan,” kata Daeng Tapa.

Dg Tapa menambahkan, meski sebagian besar bahan kebutuhan pokok naik, namun ada juga yang harganya masih stabil.

Antara lain, tomat Rp 15 ribu per kilogram, cabe keriting Rp 35 ribu kilogram, gula pasir Rp 15 ribu per kilogram, gula merah Rp 20 ribu setengah kilogram, beras kemasan 20 kilogram seharga Rp 220 ribu.

Selanjutnya, minyak goreng yang masih dijual seharga Rp 14 ribu per liter, telur ayam ras Rp 42 ribu per rak, beras kepala Rp 10 ribu per liter, daging ayam potong Rp 30 ribu per kilogram, tepung terigu Rp 8 ribu per kilogram, tepung beras Rp 16 ribu kilogram, dan kacang tanah Rp 24 ribu liter.

Pasar Tamalate terletak di Perumnas Tidung, Jl Tamalate 1, Makassar, depan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM.