Apresiasi Pemilu 2019, Berikut Daftar Tenant Gelar Diskon di MaRI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sejumlah tenan di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, turut mengapresiasi Pemilu, Rabu (17/4/2019).

Berbagai promo menarik ditawarkan di hari pencoblosan.

Baik tenan fesyen maupun F & B.

Syaratnya menunjukkan finger dari hasil vote di pemilu.

Beberapa diantaranya, Pizza Hut, Jco, Starbucks, Burger King, MC Donald's, Wendy's, Takigawa, Breadtalk, Pepper Lunch, Sharetea, Raa Cha, Gokana.

Selanjutnya, Haagen Dazs, Manzone, Minimal, Bata, Donini, C&F Perfumery, Optik Tunggal, Watch Club, Gaudi, Coolkids, HAVA, Lee Cooper Kids, Saltnpepper, et cetera, Days, Nail, Stripe, Hammer, Autoglaze, Planet Surf, Planet Sports, Hardware, Staccato.

Kemudian The Executive, Mother Care, D'Crepes, The Body Shop, Polo Ralph lauren, Wakai, Nebu, Wacoal, Gastros, Tmezone, Danar Hadi, King Mango, Happpy, Es Teler 77, JFK, My Kopi'O, Presotea, Hush Puppies, Baskin Robbins, Advance dan Everbest.

Harga yang berlaku di masing-masing tenant bervariasi, salah satunya tenant Sharetea menawarkan harga special seharga Rp 17 ribu, King Mango Buy 2 get 1, Burger King diskon 50 persen selected item, Wendy's untuk party pack seharga Rp 49.091.

Es teler 77 setiap paket mie ayam pangsit goreng plus teh manis dan paket mie ayam pangsit rebus plus teh manis di banderol dengan harga Rp 27.273 dan masih banyak penawaran menarik lainnya.

Demikian disampaikan Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah, Ina Sakina Rustham kepada Tribun Timur, Rabu (16/4/2019) sorem