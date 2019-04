TRIBUNWIKI: Tak Ingin Salah Pilih Ban Jelang MotoGP Americas 2019, Berikut Profil Jack Miiller

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembalap motor asal Australia Jack Miller tak ingin salah pilih ban jelang MotoGP Americas 2019.

Seperti dilansir dari Bolasport.com meski akan memulai balapan MotoGP Americas 2019 dari posisi start keempat, Jack Miller tak ingin salah dalam memilih ban.

Pembalap tim Pramac Racing itu akan menjalani seri ketiga MotoGP yang digelar di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) pada Senin (15/3/2019) dini hari WIB.

Sehari sebelumnya, Miller mampu menutup sesi kualifikasi MotoGP Americas 2019 di urutan keempat setelah mencatat waktu putaran 2 menit 4,416 detik.

Atas hasil itu, Miller tak ingin melewatkan kesempatan untuk naik podium dan membawa pulang poin sebanyak mungkin dari seri MotoGP kali ini.

Demi mewujudkan harapan itu, Jack Miller pun menegaskan bahwa dia akan berhati-hati dalam memilih ban saat melakoni balapan MotoGP Americas 2019.

"Ya, saya menantikan balapan besok, kami memiliki langkah yang baik sepanjang akhir pekan ini. Namun, masih ragu akan menggunakan ban tipe apa," ucap Miller yang dikutip BolaSport.com dari laman resmi MotoGP.

Lebih lanjut, Miller akan melihat kondisi cuaca saat sesi pemanasan guna memastikan akan memakai kompon jenis apa pada saat balapan berlangsung.

"Kami memiliki kompon setengah basah dan setengah kering, saya tertarik untuk melihat cuaca di pagi hari saat pemanasan ketika kami bisa keluar dan mendapatkan beberapa putaran," tutur Miller.

"Saya tertarik dengan kompon lunak, lihat bagaimana kelanjutannya, keausan ban belum benar-benar menjadi masalah di sini jadi sangat tertarik untuk melihat bagaimana hasilnya,” ucap Miller lagi.