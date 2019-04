Pelindo IV Buka Peluang Direct Call ke India, Komuditas Emas dari Antam

Alat berat mengangkut Kontainer yang berisi biji kopi, rumput laut, dan kayu olahan yang bakal di ekspor perdana melalui acara soft launching Makassar New Port (MNP) di Jl Sultan Abdullah Raya, Buloa Tallo, Makassar, Jumat (2/11). Makassar New Port tahap I yang menggunakan biaya sebesar Rp2,5 triliun tersebut resmi beroperasi dan melakukan ekspor 'direct call' perdana dengan rute Makassar ke Eropa dan Amerika.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berencana membuka rute baru untuk direct call dan direct export langsung ke India, bersinergi dengan PT Antam (Persero).

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan, sejak (5/12/2015) pihaknya sudah melakukan direct call langsung ke luar negeri dengan menggandeng perusahaan pelayaran asal Hong Kong, Standard International Trade Classification (SITC).

“Namun, hingga saat ini belum ada direct call dan direct export ke wilayah Asia Selatan, utamanya India," kata Farid dalam rilisnya Minggu (14/4/2019).

Selama ini, direct export dan direct call kami baru ke Benua Eropa dan Amerika (Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, Hamburg dan Rotterdam), serta ke beberapa negara di Asia Timur, yakni China, Jepang dan Korea.

Menurutnya, belum adanya direct call langsung ke India disebabkan barang yang dikirim para eksportir melalui Pelabuhan Makassar masih lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar di beberapa negara yang telah disebutkan di atas.

“Untuk India belum ada karena komoditas yang dikirim rerata untuk kebutuhan di wilayah Eropa, Amerika dan Asia Timur. Namun, bila Antam memiliki pasar potensial di India, kami akan bantu dengan membuka rute baru direct call langsung melalui pintu Pelabuhan Makassar,” ujarnya.

Sejauh ini kata Farid, ada cukup banyak keuntungan yang bisa didapat para pengusaha yang telah melakukan direct call langsung dari Pelabuhan Makassar, di antaranya efisiensi biaya dan waktu.

“Ke China misalnya, dari sebelumnya memakan waktu 24 hari kini tinggal 9 hari perjalanan dengan efisiensi biaya sekitar US$ 200 setiap pengiriman barang. Sedangkan untuk ke Eropa dan Amerika, efisiensi waktunya kini hanya menjadi 11 hari dengan penyusutan biaya kurang lebih US$ 500," ujarnya.

Bahkan lanjut Farid, direct call dan direct export juga bisa dilakukan melalui Pelabuhan Kendari, yang kini telah memiliki dermaga baru dengan dibangunnya Kendari New Port (KNP). “Kendari butuh pasar baru karena dermaganya juga kini baru,” ujarnya..

Dia menyebutkan, rencana direct call dan direct export ke India dengan sistem third party cargo, dimana Antam sebagai owner, Pelindo IV untuk operator pelabuhan dan Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. direncanakan sebagai operator kapalnya.