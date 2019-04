Jokowi Tanya Mobile Legends ke Prabowo saat Debat Kelima Capres, Lihat Ramainya Respon Warganet

TRIBUN-TIMUR.COM - Game Mobile Legends dibahas, Live Streaming YouTube Debat kelima Capres dan Cawapres RI, Jokowi - Maruf Amin vs Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dari Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Sedang berlangsung Debat kelima Capres dan Cawapres RI, Jokowi - Maruf Amin vs Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Mengangkat tema soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri.

Saat Debat, Jokowi bertanya soal game Mobile Legends kepada pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Apa yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital dalam hal ini pengembangan e-sports, Mobile Legends?" kata Jokowi bertanya.

Merespon pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Sandiaga Uno dalam bahasa Inggris dan meminta pertanyaan itu dijawab calon wakilnya.

Sandiaga Uno pun menjawab, "Kunci pemerintah adalah memfasilitas karena kita tidak bisa meregulasi industri yang berjalan cepat. e-sports merupakan sektor yang berkembang karena peminatnya banyak."

Setelah itu, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno malah berbicara soal pertanian.

Di media sosial Twitter, pertanyaaan Jokowi soal Mobile Legends mendapat banyak tanggapan.

Pengelola akun @selgints menulis komentar, "PRESIDENTIAL DEBATE AND JOKOWI JUST ASKED PRABOWO HOW HE’S GOING TO DEVELOP E-SPORTS AND HE SPECIFICALLY SAID MOBILE LEGEND HANGSLbahahahahhaha bungga."