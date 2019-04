LAPAR Sulsel-KPU Makassar Ajak Generasi Millenial Perangi Golput

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (Lapar) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar gencar melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilu 2019.

Kali ini, kedua organisasi ini menggandeng Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIM Cabang Metro Makassar, di Gedung NU Lantai 5, Jl Perintis Kemerdekaan, Jumat (12/4/2019).

Direktur Lapar, Muhammad Iqbal Arsyad menyampaikan sosialisasi ini merupakan sosialisasi ke-4 bersama KPU Kota Makassar yang bertemakan “KPU Goes To Campus, Generasi Milinenial Say No to Golput” untuk mendongkrak partisipasi generasi Milenial dalam pemilu 2019 ini.

Menurutnya partisipasi warga negara dalam Pemilu cerminan kualitas demokrasi ke depan.

"Ketika partisipasi rendah maka kualitas dari demokrasi pun akan buruk" kata Iqbal.

Kegiatan ini menghadirkan, tiga narasumber yakni, Komisioner KPU Makassar, Endang Sari, Peneliti Litbang Agama Makassar, Syamsulrijal Adhan dan Akademisi UIM, Muhajir.

Komisioner KPU Makassar, Endang sari menjelaskan, posisi generasi Milenial seharusnya aktif dalam proses politik tidak hanya sekadar datang memilih namun juga ikut dalam mengawal prosesnya.

"Milenial menjadi pemilih yang cerdas, aktif dalam proses-proses politik. Bukan cuma sekadar datang dan memilih, tetapi mengawal proses tersebut," tutur Endang.

Muhajir akademisi UIM dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa ukuran demokrasi dimasa mendatang tergantung pada dukungan generasi milenial dalam prosesnya hari ini.

Syamsulrijal Peneliti Litbang menegaskan, dalam proses pemilihan kita harus memiliki komitmen dan memahami konsekuensinya baik untuk negara maupun diri sendiri, sikap Golput tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini.

"Dalam proses pemilihan, kita harus punya komitmen, posisi dan pilihan, dengan segala macam konsekuensinya. Baik untuk negara dan diri kita. Sikap untuk tidak memilih, bukan lagi suatu sikap yang relevan untuk kondisi saat ini," kata Rijal.(*)

