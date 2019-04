D’Ordinary Band Bakal Manggung di Aswin Hotel dan Spa Makassar

D’Ordinary Band yang merupakan salah satu band lokal Kota Makassar bakal menghibur para pengunjung di Club On 2, Aswin Hotel dan Spa Makassar Jl Gunung Latimojong No 144, Kota Makassar, Sabtu (6/4/2019) malam.

Sesuatu yang menarik dari konsep yang digagas oleh manajemen Club On 2 Aswin Hotel dan Spa Makassar yakni 100 % Indonesia.

Marketing communication Aswin Hotel & Spa Makassar, Andi Rio Pakki dalam rilisnya ke Tribun Timur, Jumat (5/4/2019) mengatakan D Ordinary band akan membawakan lagu lagu Indonesia selama 3 set All Around.

“Biasanya kalau kita pengen dengar lagu lagu Indonesia nonstop pasti nyari radio yang muterin lagu-lagu Indonesia,” katanya.

“Namun, kali ini konsepnya ada 100 % Indonesia tentunya para pengunjung akan terhibur langsung dengan penampilan band tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, para tamu juga bebas memilih lagu yang mau mereka dengar dan nyanyikan bersama-sama sampai semalam suntuk.

“Berbagai macam keceriaan kita diberikan pada bulan April 2019 ini,banyak promo dan itu tidak hanya dari D Ordinary Band akan tetapi aksi dari female DJ Local Heroes dan DJ Hyuna Beatjunk records akan memberikan penampilan dari mixing dan scracthing ala female djs,” tambah Rio.

Penampilan D’Ordinary Band akan di ramaikan dengan aksi para jugglers dan fire dancers.

Laporan Wartawan Tribun Timur, @nurfajrianir

