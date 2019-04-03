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TRIBUNWIKI: Samsung Galaxy A20 Hadir, Ini Spesifikasi Lengkap, Harga, dan Video Unboxing
bisa didapatkan mulai 5 April secara online di e-commerce Lazada, Blibli, JD.id, Erafone, dan Telesindoshop.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kabar gembira bagi kalian para penggemar Samsung.
Setelah memperkenalkan seri Galaxy A30 dan A50 di Indonesia, Samsung kembali memboyong dua seri Galaxy A terbaru ke Tanah Air, yaitu Galaxy A20.
Seri tersebut merupakan pelengkap dari seri sebelumnya. Seri A20 secara bersamaan dirilis dengan Samsung A10.
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Samsung Galaxy A20 dibanderol dengan harga Rp 2.299.000 di Indonesia, dan bisa didapatkan mulai 5 April secara online di e-commerce Lazada, Blibli, JD.id, Erafone, dan Telesindoshop.
Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy A20, harga, dan juga pemesanan produk ini, seperti dilansir gsmarena.com dan kompas.com:
Jaringan
Technology: GSM / HSPA / LTE
Rilis: April 2019 di Indonesia
Body:
Dimensions: 158.4 x 74.7 x 7.8 mm
Weight: 169 g
SIM: Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Layar:
Type: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
Size: 6.4 inches, 100.5 cm2
Resolution: 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density)
Platfrom:
OS: Android 9.0 (Pie)
Chipset: Exynos 7884 Octa
CPU: Octa-core (2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz)
Memory
Card slot: microSD, up to 512 GB (dedicated slot)
Internal: 32 GB, 3 GB RAM
Samsung Galaxy A20
Spesifikasi Samsung Galaxy A20
harga Samsung Galaxy A20
unboxing Samsung Galaxy A20
Samsung A20
spesifikasi samsung A20
harga samsung A20
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