Tinggal di Kontrakan Sebelum Bencana, Sebagian Pengungsi Gempa Palu Tak Dapat Huntara

TRIBUNPALU.COM, PALU - Tak terasa sudah enam bulan pasca Gempa Bumi bermagnitudo 7,4 menerjang Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Gempa Bumi disertai likuifaksi itu, tentu menyisakan banyak cerita duka di setiap korban.

Berangsur kondisi Kota Palu dan sekitarnya mulai membaik.

perekonomian mulai jalan serta kamp-kamp pengungsian mulai ditinggalkan untuk tinggal di hunian sementara.

Namun, sebagian korban terpantau masih banyak menghuni kamp-kamp pengungsian.

Mereka bertahan dikarenakan belum mendapatkan atau diberi tempat hunian sementara oleh pemerintah.

Selain tidak mendapatkan huntara, dua bulan terakhir ini, mereka juga tidak lagi mendapatkan sembako seperti sebelumnya.

Alasannya jelas. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi tahun 2018.

Juga berdasarkan surat permohonan bantuan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk realisasi pemberian dana stimulan berdasarkan data by name – by address.

Salah satu poinnya ialah, masyarakat yang hanya mengontrak rumah tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah.