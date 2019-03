TRIBUNWIKI: Keluarkan Single Terbaru, Everything In Between, Begini Perjalanan Karier Andien

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi Andien Aisyah baru saja merilis singel terbaru berjudul "Everything In Between", pada Rabu (27/3/2019).

Dilansir dari Kompas.com, kata Andien, lagu itu berkisah tentang perjalanan dua adiknya, Diego dan Marlies, yang mengelilingi 23 negara dengan bersepeda.

Tak hanya terinspirasi, Andien mengatakan bahwa lirik lagu dalam singel tersebut juga diambil dari salah satu puisi Marlies, yang dibuat selama dalam perjalanan itu.

"Ini liriknya berbahasa Inggris full karena terinspirasi puisinya Marlies," kata Andien dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).

"Jadi Marlies ini menulis puisi di blog selama perjalanannya dia dan ada salah satu puisi yang satu baitnya aku ambil dari situ.

Kemudian aku teruskan menjadi lirik lainnya," ucap Andien.

Wanita berusia 33 tahun ini mengatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam singel tersebut karena puisi dari adiknya sendiri juga menggunakan bahasa tersebut.

Andien (instagram)

Andien merasa bahasa Inggris akan mudah diterima oleh banyak orang dari manapun karena telah menjadi salah satu bahasa yang universal.

"Karena aku yakin juga message seperti ini lebih diterima kalau dibawakan pakai bahasa Inggris," tuturnya.

Dalam proses pembuatan lagu ini, Andien berkolaborasi dengan duo grup Endah N Rhesa karena dianggap memiliki nuansa musik yang tepat untuk konsep singel "Something In Between".