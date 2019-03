TRIBUNWIKI: Umumkan Bakal Berkolaborasi dengan RM BTS, Ini Profil Duo Asal Inggris Honne

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Duo musisi EDM (electronic dance music) asal Inggris HONNE akan berkolaborasi dengan leader BTS, RM, Selasa (26/3/2019).

Dilansir dari Kompas.com keduanya itu mengumumkan kolaborasi kedua dengan RM itu melalui sebuah twit pada akunnya, @hellohonne.

Mereka mengunggah sepenggal lirik dari lagu baru tersebut dan keterangan HONNE X RM. Menurut twit itu, lagu tersebut akan dirilis pada Rabu (27/3/2019).

Bangtan Boys atau boyband BTS (SBS.COM.AU)

Lagu baru ini merupakan kerja sama kedua HONNE dengan RM. Sebelumnya, HONNE tampil dalam lagu "seoul" di album mono milik RM pada Oktober 2018.

Sementara itu, BTS sendiri akan merilis album baru bertajuk Map of the Soul: Persona pada 12 April 2019 mendatang. Album itu menandai era baru BTS setelah trilogi Love Yourself berakhir dengan album Love Yourself: Answer.

Preorder (pemesanan) Map of the Soul: Persona mencatat jumlah fantastis, yakni 2,6 juta kopi album hanya dalam lima hari setelah dimulai.

HONNE

Honne (bergaya HONNE) adalah duo musik elektronik Inggris yang dibentuk pada tahun 2014 di Bow, London, terdiri dari James Hatcher (produser) dan Andy Clutterbuck (penyanyi, produser) yang keduanya menulis, merekam, dan memproduksi musik.

Band ini merilis dua EP pertama mereka, Warm on a Cold Night dan All in the Value, pada Super Recordings pada 2014.

Pada 2015 mereka merilis EP ketiga mereka, Coastal Love, dengan cetakan Tatemae Recordings mereka sendiri.