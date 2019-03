Banyak Wartawan di Karebosi, Prabowo: Halo Pers, How Are You To Day

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kampanye Prabowo Subiyanto dihadiri ribuan simpatisan di Lapangan Karebosi, Makassar, Minggu (24/3/2019).

Kampanye Capres 02 ini didampingi sejumlah tokoh Sulsel. Ada Ketua Gerindra Sulsel Idris Manggabarani, Mantan Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Mantan pengurud DPP Golkar Erwin Aksa dan deretan elit partai pengusung lainnya.

Dalam orasinya, mantan Danjen Kopasus ini banyak menyinggung soal kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Kalian merasa sudah ada keadilan di negeri ini atau belum, kalian gampang atau tidak mendapatkan pekerjaan, apalgi pemuda-pemuda bisa dapat pekerjaan yang gampang atau tidak," tanya Prabowo disahuti kata tidak oleh simpatisan.

"Yang sudah dapat pekerjaan gajimi cukup atau tidak, harga-harga sekarang terjangkau oleh rakyat atau tidak," lanjut Prabowo.

Menurutnya, kondisi itu disebabkan karena kekayaan Indonesia yang tidak dikuasai rakyat.

"Masalahnya adalah karena kekayaan Indonesia tidak ditangan rakyat Indonesia. Yang menguasai kekayaan Indonesia hanya segelintir orang saja saudara-saudara sekalian," ungkap Jendral purnawirawan tiga bintang ini.

Ia pun berjanji akan mengembalikan kekayaan Indonesia ke tangan rakyat.

"Perjuangan kami dalam koalisi Indonesia Adil-Makmur adalah agar kekayaan itu kembali ke tangan rakyat Indoensia. Itu tekad saya, itu tekad Sandiaga Uno dan kawan-kawan saya," janji Prabowo.

Di sela orasinya, tidak lupa pendiri dan ketua umum Partai Gerindra ini menyapa awak media yang melaksanakan tugas peliputan di acara kampanye itu.

"Ini pers agak banyak saya lihat hadir sore ini. Halo Pers, halo media, how are you to day ?(apa kabar kalian hari ini?)," sapa Prabowo.

Lebih kurang 120 menit atau satu jam Prabowo menyampaikan orasi politiknya di acara kampanye itu.

Sebelumnya, Prabowo juga melansungkan kampanye di kota Manado.(tribun-timur.com).

Laporan wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.