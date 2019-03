Lantamal VI Beri Motivasi Kepada Generasi Muda di Talk Show Education Expo 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Letkol Laut (KH) Agus Salim SSos tampil sebagai Narasumber perwakilan dari stand pameran Lantamal VI pada acara Talk Show yang digelar bersamaan dengan berlangsungnya Event Education Expo 2019 bertempat di Upper Ground Floor Mall Phinisi Point Makassar, Sabtu (23/3/2019).

Pada acara Talk Show tersebut, Letkol Laut (KH) Agus Salim SSos yang sehari-harinya bertugas sebagai Paban Dalpers Spers Lantamal VI ini memberikan berbagai pengalaman tentang dirinya kepada para peserta Talk Show yang mayoritas pelajar.

Baca: Wisuda 206 Mahasiswa, FT UKDM Harap Alumni Mampu Bersaing di Era Revolusi Industri 4.0

Baca: Hari Terakhir Login rekrutbersama.fhcibumn.com Rekrutmen BUMN 2019, Syarat & Dokumen yang Disiapkan

"Kami berharap dengan memberikan contoh yang baik berdasarkan pengalaman pribadi kepada para pelajar akan berdampak positif dan mereka bisa belajar dari pengalaman yang telah didapatkan ini", ujarnya.

Salah satu Perwira Menengah yang bertugas di Lantamal VI ini juga memberikan penjelasan secara singkat tentang persyaratan untuk menjadi prajurit TNI AL.

"Untuk lebih jelasnya lagi, kami himbau kepada para pengunjung utamanya para adik-adik pelajar agar mendatangi stand pameran kami yang kemudian akan mendapatkan Penjelasan lebih lanjut mengenai pendaftaran Prajurit TNI AL", ujarnya

Letkol Agus juga menambahkan bahwa sejak bergabung dirinya menjadi prajurit TNI AL telah banyak mendapatkan berbagai pengalaman pergi ke luar negeri. "Oleh karena itu, kalau mau melihat dunia, silahkan bergabung bersama kami di TNI Angkatan Laut, Join The Navy to see the World", tutupnya.(*)

Baca: VIDEO: Keluarga Jemput Tiga Jenazah Anggota Mujahidin Indonesia Timur, Dimakamkan di Palu

Baca: Curhat Suami Evi Masamba Setelah Ramai Gosip Perceraian Di Ambang Pintu, Kenapa Hapus Foto Evi?

Baca: Asal Sama dari Sinjai, Dekat Sejak SMA hingga Kerja di UNM, Mengapa Wahyu Jayadi Bunuh Siti Zulaeha?

Baca: Sederet Fakta Wahyu Jayadi Bunuh Siti Zulaeha Djafar, Tisu Bau Pesing hingga Upaya Hilangkan Jejak

Baca: Pesan Mama Siti Zulaeha ke Pelaku Dr Wahyu: Jagai Adikmu!, Ini Kronologi Lengkap Hingga Wahyu Nekat