TRIBUNWIKI: Hebat! Via Vallen Bakal Tampil di BraVo Awards 2019 di Rusia, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Via Vallen tak henti-hentinya mengukir prestasi.

Ia dijadwalkan akan tampil dalam perhelatan BraVo Awards 2019 yang diselenggarakan di Rusia.

Seperti dilansir di Tribunseleb, Ia menjadi satu-satunya penyanyi asal Indonesia yang ditunjuk untuk tampil dalam sebuah ajang penghargaan tingkat Internasional.

Via Vallen rencananya akan tampil dalam ajang International Professional Music Awards (BraVo Awards) 2019 pada Kamis (21/3/2019) di Moskow, Rusia.

Wanita berusia 27 tahun itu terbang menuju Rusia pada Senin (18/3/2019) lalu.

Melalui akun Instagramnya, Via menyapa para penggemarnya di Tanah Air.

Ia mengatakan jika dirinya tengah menuju ke Rusia untuk memenuhi undangan dari BraVo Awards.

Via Vallen pun meminta doa agar ia bisa tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia.

"Halo Vyanisty dan seluruh masyarakat Indonesia! Sekarang Via sedang menuju Russia dalam rangka memenuhi undangan untuk Tgl 21 besok Via akan perform di event BRAVO AWARD ke 2 Mohon doa nya ya, semoga Via bisa memberikan yang terbaik dan membawa nama harum musik dangdut Indonesia Cc: @bravopremia," tulis Via Vallen.

