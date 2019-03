Kronologi Andi Ayunin Bahar Meninggal saat Ibadah, 3 Adiknya Pun Demikian, Ternyata Kerabat Menteri

TRIBUN-TIMUR.COM - Andi Ayunin Bahar meninggal dunia dalam keadaan beribadah, seperti dengan kematian 3 saudaranya Andi Aisyah Bahar, Andi Astri Bahar, dan Andi Ibrahim Bahar.

Sungguh indah kematian Andi Ayunin Bahar atau Andi Nuning Bahar binti Andi Bahar Jufri.

Ajal datang menjemputnya ketika dia selesai menunaikan shalat Maghrib dan sedang menanti waktu shalat Isya, Kamis (7/3/2019).

Saat itu adalah malam Jumat.

Almarhumah baru saja mengambil air wudhu untuk menunaikan shalat Isya.

Namun, tiba-tiba jatuh hingga tak sadarkan diri.

"innalillahi wainnailahi rajiuun...Allahummaghfirlahu warhamhu wa'aafihi wa'fu'anhu...selamat jalan teman masa kecil ,sahabat,ponakan,teman curhat yg selalu setia,selamat jalan Andi A’yunin binti Andi Bahar jufri ... rasanya seperti mimpi .. I’m gonna miss you ning ... sure I’m gonna miss you ya Allah ya Rabb," demikian ditulis pengelola akun Andi Dini Kaddas pada Facebook.

Dia mengabarkan kematian sahabatnya melalui akunnya, Jumat (8/3/2019), siang.

Melihat dan membaca posting-an di atas, pengelola akun Zaenab Sunre menyampaikan ucapan duka dan pertanyaan soal penyebab beliau meninggal dunia.

"Innalilahi wainnailaihi Raji'un,sakit apa ki," demikian ditulis pengelola akun Zaenab Sunre.