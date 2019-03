Sasar Milenial, BCA Tawarkan KPR dengan Bunga Rendah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62, PT Bank Central Asia Tbk memberikan promo KPR dengan bunga rendah.

Account Officer BCA KCU Makassar, Agnes Novita Astried Philemon menuturkan, bunga rendah yang ditawarkan hingga 5,62 persen.

"Besaran bunga ini berlaku fixed selama 1 tahun baik untuk rumah baru maupun bekas. Promo ini sekaligus dalam menyambut ulang tahun BCA yang ke-62," kata Agnes yang dihubungi, Senin (18/3/2019).

Promo ini sekaligus untuk menggenjot pertumbuhan kredit perumahan di Indonesia.

Promo sejenis sebenarnya sudah pernah diberikan oleh BCA tahun lalu dengan besaran 5,61 persen, sesuai dengan ulang tahun BCA ke-61.

"Promo ini ditujukan untuk generasi muda yang sedang gencar-gencarnya mencari tempat tinggal baru," ujarnya.

Katanya, nasabah tidak perlu menyiapkan dana untuk ditahan dalam rekening serta diberi kebebasan untuk memilih jangka waktu yang tersedia.

Dilansir di laman resminya, Keuntungan Mengajukan KPR di Bank BCA yakni, pilihan suku bunga dan fitur KPR sesuai kebutuhan, angsuran ringan dengan suku bunga floating rendah dan stabil, bebas penalti. Kecuali untuk suku bunga dalam masa fix 3 tahun, 5 tahun, fix & cap).

Lalu suku bunga fix & cap terkendali, setelah masa fix tidak akan melebihi suku bunga cap, dapat melakukan top up pinjaman dengan jaminan yang sama dengan pinjaman pertama, selama LTV (Loan to Value) masih mencukupi, dan bekerja sama dengan banyak rekanan developer.

Sedangkan syarat mengajukan KPR BCA, WNI berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, berstatus karyawan tetap, pengusaha atau profesional.

Lalu berusia maksimal 55 tahun untuk karyawan dan maksimal 65 tahun untuk pengusaha atau profesional. Dan untuk karyawan, total pengalaman kerja minimal 2 tahun dan minimal 1 tahun telah bekerja di perusahaan yang terkini. (tribun-timur.com)

